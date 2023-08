La isla de las tentaciones es un reality que se emite en Telecinco. El programa, presentado por Sandra Barneda, consiste en que cinco parejas que no están en su mejor momento acuden a una isla en la República Dominicana para poner a prueba su relación.

Los chicos de las parejas son enviados a una casa con diez mujeres solteras y las chicas, por su parte, vivirán en otra casa con diez solteros. El propósito es comprobar si con la convivencia, las fiestas y las citas que deberán tener, las parejas serán capaces de resistirse a la tentación o cometerán una infidelidad con alguno de los solteros.

El programa, que lleva ya seis ediciones en emisión, no deja de batir récords puesto que los enfrentamientos e infidelidades que se producen entre los participantes son el factor que más engancha a los espectadores.

Han salido a la luz muchos ‘secretos’ acerca de La isla de las tentaciones como la cantidad de alcohol que el programa les permite consumir o la razón por la que todas aquellas personas que utilizan gafas no pueden llevarlas durante el rodaje. Incluso algunos concursantes que han pasado por La isla de las tentaciones han decidido sacar los trapos sucios para hablar de su descontento con el programa.

Sin embargo, hoy en día siguen surgiendo muchas dudas entre los espectadores: el sueldo que ganan las parejas que acuden, si los protagonistas son realmente personas anónimas o se trata de actores a los que simplemente les dicen lo que deben hacer y con quién, o si las presentaciones de los solteros están guionizadas.

Oprerada de urgencia

Melodie Peñalver ha sufrido un accidente de tráfico. La que fuera participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha comunicado que la tienen que operar de urgencia tras llegar al hospital con un delicado diagnóstico. Aclarando que se encuentra bien, la influencer de Elche ha compartido una foto desde el hospital, con el brazo en cabestrillo y tras un electro, antes de pasar por quirófano de forma inminente.

"Lo primero de todo, estoy bien, pero he tenido esta tarde un accidente de tráfico y me he roto el brazo por varios sitios. Me tienen que operar de urgencia y no sé ahora mismo mucho más. Deseadme suerte porque estoy un poco asustada", ha comentado la joven, que ha querido actualizar a sus seguidores sobre este suceso para que no se preocupasen por su desaparición de redes durante tantísimas horas. Y más ella, que suele ser muy activa.