Con nocturnidad y ánimo de resistencia numantina. En un intento de huir hacia adelante ante el quorum generalizado que ha cristalizado en las múltiples muestras de rechazo que se han ido sucediendo a lo largo del viernes tras comunicar, para sorpresa general, que no pensaba dimitir. Acorralado por una serie de vagas disculpas reconvertidas en ataques a sus detractores que no han satisfecho a casi nadie y que ha activado al Gobierno con el objetivo de inhabilitarlo. Y con el colofón del boicot de toda la plantilla ganadora del reciente Mundial, y firmado por hasta 81 futbolistas, que no piensan volver a jugar en la seleccion hasta que el más alto directivo del organismo español que lo gestiona renuncie a su cargo. Son muchas las voces críticas que han surgido en contra del discurso y los actors de Luis Rubiales. Alexia Putellas ha sido la primera compañera de Jeni Hermoso que ha salido al paso con las declaraciones de Luis Rubiales. La ganadora en dos ocasiones del Balón de Oro ha estallado en redes sociales tras las palabras del presidente de la Real Federación Española de Fútbol en la Asamblea Extraordinaria de este viernes. Putellas ha señalado que la situación es inaceptable y le ha mostrado su apoyo público. Jenni Hermoso, jugadora de la selección española, ha hecho un comunicado para responder a las palabras de Luis Rubiales sobre el beso tras la final del Mundial femenino. La campeona del mundo ya se pronunció a través de su sindicato, FUTPRO, pero ha querido salir al paso ella misma y explicar su postura tras la negativa del presidente de la Federación a dimitir.

Primero, lo ha hecho a través del sindicato, en un escrito en que ha aclarado que “en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente”. Además, Hermoso afirma sobre lo ocurrido el pasado domingo que "no tolerará que se ponga en duda su palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", desmitiendo de esta forma a Rubiales. También figuras del mundo del corazón, como Alba Carrillo han dado su opinión sobre este asunto. Carrillo ha censurado las palabras y la actitud de Rubiales que, según la colaboradora "ha demostrado su poder". "Una persona así no puede ostentar ese cargo", ha declarado. Poco se está hablando del beso que le planté a Jordi Cruz.

Muy poco. pic.twitter.com/wUmXD2KOl5 — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) 24 de agosto de 2023 Rubiales lleva siendo tendencia desde la final del Mundial y la rueda de prensa que dio el pasado viernes no hizo sino intensificar los comentarios sobre su persona. La actriz Anabel Alonso, una de las personas más plémicas en esta red social también ha criticado esta situación e incluso se ha metido en algún que otro "charco" al poner sus mensajes. El más llaamtivo ha sido el de una imagen en la que aparece besando a Jordi Cruz en Masterchef. Tras la polémica con Rubiales, fueron varias la voces que relacionaron el beso de Rubiales con aquel momento en Masterchef. "Poco se está hablando del beso que le planté a Jordi Cruz. Muy poco", escribía en un pusto que acumula más de 8.000 "me gusta".