Tras el anuncio de que el popular abogado Marcos García Montes se incorpora al equipo de defensa de Daniel Sancho, la portavoz de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, la penalista Carmen Balfagón, ha reaparecido en 'El programa del verano' para salir al paso de las últimas informaciones sobre el inminente viaje del actor a Tailandia para visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui.

Sin entrar en detalles concretos, la abogada ha revelado que la "situación personal" de los padres del único acusado del asesinato de Edwin Arrieta es "mala". "No es una situación que se mitiga, sino que se mantiene cada día y como padres es muy dura. Como dijo Silvia Bronchalo es una situación para la que no estás preparada, muy díficil de gestionar emocionalmente" ha reconocido.

Asegurando que no le preguntan a la madre de Daniel cómo se encuentra después de una semana en Tailandia para estar cerca de su hijo, Carmen Balfagón ha destacado su "valentía" por irse sola al país asiático, asegurando que está haciendo "lo que tiene que hacer una madre" aunque sea una "situación muy difícil de gestionar".

Hala el director de la cárcel

Watcharapong Boonsaoir es el director de la prisión de Koh Samui, la cárcel en la que desde hace tres semanas permanece retenido el chef Daniel Sancho tras ser acusado del asesinato de Edwin Arrieta.

Con la ayuda de la empresaria tailandesa Two Yupa en la traducción, Boonsaoir ha explicado al programa Fiesta de verano cuál es el estado actual de Daniel Sancho y ha aportado, en exclusiva, detalles de su día a día en Koh Samui hasta ahora desconocidos:

Dani en estos momentos está bien, aquí cuidamos a todos por igual pero intentamos que se sienta bien porque no tiene a la familia cerca y los presos también necesitan calor (...) Se comporta muy bien y colabora en todo momento con los agentes de la prisión, no se ha quejado de nada, participa en las tareas de la cárcel".

Ha sido el propio director de la prisión de Koh Samui quien ha confirmado en exclusiva para 'Fiesta de verano' que Daniel Sancho se encuentra separado del resto de presos por motivos de salud, algo que le mantiene en estos momentos en la enfermería. Boonsaoir ha explicado el motivo:

"Daniel está dentro de la enfermería porque el médico tiene que comprobar si está en buen estado para estar con el resto de presos, desde el día que entró en prisión Daniel tiene muchos dolores en la espalda aunque ya ha mejorado algo, estará en la enfermería hasta que el médico esté seguro de que se encuentra bien y de que esté preparado para enfrentarse a vivir en la prisión con los demás, hay que prepararle mentalmente para enfrentarse a eso".

El director de Koh Samui ha explicado que es común que los detenidos que llegan a la cárcel tarden en aceptar su nueva situación de privación de libertad y que en algunos de los casos se planteen el suicidio, algo que Daniel no podría hacer porque en todo momento se encuentra acompañado:

"Él siempre está con los médicos, con las enfermeras, no está solo, se le está ayudando a que se adapte a su nueva situación (...) No es verdad que Daniel esté llorando todos los días, aunque sí que ha estado unos días triste, pero ya no tan exagerado como estaba al principio, la primera semana fue la peor".