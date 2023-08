Un cambio urgente. Eso es lo que pide un sector de la audiencia de Telecinco para "Allá tú". El programa presentado por Jesús Vázquez, una de las grandes apuestas de la cadena para este verano, no ha tenido gran éxito de audiencias, por lo que no sería de extrañar que desde Mediaset se atendiesen las peticiones de los telespectadores.

Así es '¡Allá tú!'

Los participantes se reúnen en un plató donde cada uno mantiene en su poder una caja. El elegido tiene que ir escogiendo y abriendo las cajas de sus compañeros para conocer los premios o cantidades de dinero a las que ya no podrá optar hasta quedarse solo con una caja al final, cuyo premio es el que gana.

A lo largo del proceso y para darle más emoción, el presentador va transmitiendo a los concursantes las ofertas que hace ‘la banca’, un enigmático personaje que les ofrece posibles trueques económicos si renuncian al contenido de las cajas que les queda por abrir.

Baja audiencia

Desde su estreno, hace ya más de un mes, las cifras de "share" de "¡Allá tú!" no son las esperadas. La cadena confiaba en que el regreso del formato, muy exitoso la pasada década, devolviese la gloria a Mediaset. Pero de momento no está siendo así. Hasta ahora, el programa presentado por Jesús Vázquez ha cosechado cuotas de pantalla inferiores al 10%, una cifra que, a buen seguro, está mu yalejada de la que esperaban los directivos de la cadena.

Petición de los telespectadores

Por este motivo, la audiencia ha pedido cambios drásticos. Eso sí, no en el formato, que sigue guardando la esencia de antaño, sino en los horarios. A través de las redes sociales ha surgido un movimiento que pide que Telecinco vuelva a emitir "¡Allá tú!" a diario, como se hizo en sus inicios. No sería una idea descabellada teniendo en cuenta los continuos cambios en la parrilla que viene haciendo la cadena en las últimas semanas, especialmente desde la cancelación de "Sálvame". Si bien, por ahora no hay indicios fiables de movimiento.