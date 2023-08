Jacobo Osotos lo pasó muy mal por la muerte de su padre.Tal y como revelaba el programa de Ana Rosa, el hijo de Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal, que llevaría dos meses utilizando el sótano del chalet del torero y la doctora en Villaviciosa de Odón para montar eventos clandestinos por los que se estaría embolsando una gran cantidad de dinero.

El Dj, del que lo último que supimos es que estaba ganándose la vida en una web de contenidos para adultos, estaría organizando fiestas de jueves a domingo en el sótano de la casa de sus padres, mientras Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal dormirían en el piso de arriba de la vivienda familiar.

Según el programa presentado por Ana Rosa Quintana, Jacobo llevaría organizando estas fiestas 9 semanas, y se embolsaría por cada una de ellas la friolera de 10.000 euros. Y es que, con todo organizado a la perfección, el artista cobraría una cantidad de mil euros por una mesa para seis personas. En un sótano en el que la única ventilación sería un ventilador de pie, no faltarían ni bebida a raudales ni un Dj a los platos de una mesa de mezclas para amenizar el evento. Pero eso no es todo. Hace tan solo unas semanas, el equipo de ‘Fiesta’ se hacía eco de una noticia que hacía saltar todas las alarmas. Una gran disputa habría abierto una brecha en los cimientos de la familia Ostos, al parecer la causa de la gran pelea tendría que ver con la herencia de Jaime Ostos.

La guerra dentro de la familia no habría acabado ahí y es que, desde hace relativamente poco, el hijo mayor de Jaime Ostos, Jaime Ostos Jr estaría dando a entender que su hermanastro, Jacobo Ostos, podría no ser hijo de su difunto padre. El programa se ha puesto en contacto con el círculo íntimo de la familia y, según indican, Jaime Ostos Jr se estaría planteando pedir una prueba de ADN para demostrar que Jacobo Ostos es hijo de Mari Ángeles Grajal, pero no de su padre, Jaime Ostos.

Por otro lado, ‘Fiesta’, para aclarar todas las dudas respecto al tema, ha llamado a Mari Ángeles Grajal y ella ha respondido: ‘’ ¡Pero, qué me estás contando! ¿Qué te voy a decir? Me da la risa, por favor…’’.

La viuda de Jaime Ostos se ha desvinculado del tema y ha dejado muy clara su postura: ‘’Yo estoy al margen de todo eso, de todo aquello y de todo lo que se relacione con ellos’’.