Tras las declaraciones de Luis Rubiales el pasado viernes en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF negándose a dimitir, denunciando que es víctima de una cacería y un asesinato social, y asegurando que su beso a Jennifer Hermoso fue mutuo, consentido y espontáneo, las reacciones no han dejado de sucederse.

La futbolista a la que el presidente de la Federación Española de Fúbtol besaba durante las celebraciones del Mundial ganado por las chicas de La Roja, emitía un contundente comunicado desmintiendo al de Motril: "Las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente soncategóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado. Claro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado (...) Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consenimiento por mi parte".

Sus compañeras de Selección, además de otras 58 futbolistas y exfutbolistas, cerraban filas en torno a Jenni y, tras mostrarle su apoyo incondicional a través de sus redes sociales, emitían un comunicado a través de FUTPRO confirmando que "no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes".

Mientras el Gobierno, el CSD y la FIFA -entre otros organismos públicos- han censurado la actitud de Luis Rubiales y han pedido que cese en su cargo -la Federación Internacional de Fútbol le ha suspedido temporalmente durante 90 días- ¿cómo se encuentra Jenni Hermoso?

A pesar de que no ha vuelto a manifestarse sobre esta desagradable polémica en la que se ha visto involucrada, la futbolista intenta continuar con su vida y este sábado ha reaparecido tranquila, sonriente y agradecida por la oleada de apoyo que está recibiendo por parte de miles de personas, en el Estadio de Alcalá de Henares para presenciar la final de la Women's Cup entre el Atlético de Madrid y el Milán.

Son muchas las voces que se han alzado en defesna de la jgadura y condenando las palabras y los gestos de Rubiales.

Una de ellas ha sido la reportera e influencer Marta Riesco que se ha visto obligada a emitir un comunicado en sus redes sociales para aclarar ubnas palabras que dijo tras la victoria de España en el Mundial.

La machista de la Riesco que no sabe de que va el tema y opina por opinar y como no haciendo haters que es de lo que vive ,la que después va llorando porque las mujeres no le apoyan 🤮#SeAcabo pic.twitter.com/sTHODmq7I5 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) 27 de agosto de 2023

Preguntada por si Rubiales debía dimitir, Riesco señaló “para mí no, absolutamente. Creo que se ha montado un escándalo por algo que hacemos siempre con nuestros colegas o compañeros”. Unas declaraciones que generaron unsonado revuelo y por las que la reportera ha sido de lo más criticada. Sin embargo, Riesco ha querido mostrar su condena al presidente de la RFEF a través de un comunicado en el que critica la rueda de prensa de Rubiales y explica que cuando hizo ese comentario, en ese momento "nos e había hecho la rueda de prensa de Rubiales, que me pareció lamentable y condeno esas palabras y en, segundo lugar, según se decía en ese momento, el beso había sido por un momentod de euforia y en algunos programas decían que no había que darle importancia", explica. Riesco también asegura que es unadefensora absoluta de la mujer y las injusticias que se comenten contra las mujeres". "Cinco días después ella ha puesto esto en manos de la justicia porqué había sido un momento incómodo para ella y desde aquí todo mi apoyo para ella". Además, Riesco también ha querido contar que cuando era colaboradora en un programa de Telecinco, a ella "le han llegado a preguntar, un colaborador muy querido del programa, si estaba depilada de sus partes íntimas,porqué a ese colaborador le gustaban las mujeres depiladas", contaba. "Por eso me solidarizo, porqué yo sé lo que es sufrir un abuso de poder".

Riesco también ha preguntado a esas "falsas feministas que solo apoyan a unas mujeres y que criticana otras" que "dónde estaban cuando después de 5 años trabajando en 'Ana Rosa', trayendo miles de exclusivas, Jorge Javier dice después de 35 minutos humillándome en Sálvame o 'la despiden o me voy yo'. Y ahora estoy en el paro".