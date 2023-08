Extraño duelo en ‘El Rosco’ el que han protagonizado Moisés y Fer, por lo renqueante que ha sido su primera vuelta y por la emoción que ha tenido el desenlace. Los dos concursantes han estado muy prudentes hasta que les ha tocado mostrar los ases con los que lanzarse a por la victoria.

En el caso del gallego, ninguno de sus turnos ha sido de más de tres aciertos, y se ha dejado hasta ocho palabras para una segunda ronda. Una más incluso se ha dejado el riojano, que ha tenido que ir a por la remontada al ver que su rival empezaba a especular con el tiempo al llegar a las 20 letras en verde.

En esa ocasión, ya con el marcador igualado, Moisés no ha dado pie a una sucesión de ‘Pasapalabra’ sino que ha tomado la iniciativa. Al sumar una nueva palabra, ha obligado a Fer a arriesgar. Este movimiento ha sido clave porque ha fallado, dando pie a un final lleno de tensión. Finalmente Moisés se ha impuesto en el rosco y Fer ha vuelto a la silla azul.

Está claro que Moisés y Fer so dos grandes estrategas que quieren evitar la temida silla, que tantos concursantes ha eliminado tras la victoria de Rafa frente a Orestes. Sin embargo, parece que la audiencia se está cansando de estas idas y venidas. "Ya no tengo interés por el rosco ni por el programa. Sólo prima la estrategia, no nos divertimos como público. Para esto, eliminad el programa por favor". "Que desastre de concursantes, lo de Fer es alucinante. Tanto tiempo ahí y con ese nivel".

Pasapalabra es, desde hace años, uno de los concursos más importantes de la televisión en abierto. No en vano durante años estuvo triunfando en Telecinco conquistando la última parte de la tarde. Una sentencia del Tribunal Supremo obligó hace varios meses a la principal cadena de Mediaset a dejar de emitir este formato que por aquel entonces presentaba Christian Gálvez. Fue entonces cuando Antena 3 apostó por su compra y fue una decisión más que acertada. No en vano tener tanto ese programa como El Hormiguero ha hecho que las noticias de Vicente Vallés que se emiten antes y después de estos programas de tanto éxito sean lo más visto del día.

Pasapalabra está jalonado de duelos históricos, como el que ahora enfrenta a Fer y Moisés, o como el que enfrentó a los míticos Orestes y Rafa, que acabó con este último llevándose el mayor bote de la historia del programa.