Isabel Pantoja "estuvo a punto de perder la visión en un ojo". Así lo han asegurado este martes en El Programa de Ana Rosa, donde han desvelado la desconocidad enfermedad de la cantante, asegurando que en la actualidad, la tonadillera se encuentra en tratamiento.

Isabel Pantoja es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Lío familiar

Antonio Rossi confirma en 'El programa del verano' una noticia que puede suponer un antes y un después en la relación de Isa Pantoja con su madre Isabel. La artista no va a acudir a la boda de su hija junto a Asraf Beno y el periodista cuenta todos los detalles de esta decisión.

Antonio Rossi confirma que la relación entre Isabel Pantoja y su hija es inexistente: "La realidad es que no hablan por teléfono, no le pasan el teléfono, no ve a su nieto, es que no hay relación". Tras esto, el colaborador suelta el gran bombazo: "Isabel Pantoja no piensa ir a la boda de su hija, es que creo que ni se le ha planteado la posibilidad de ir".

El periodista explica la cantante no tiene la invitación de la boda y que, de tenerla, "se la habrán enviado por teléfono y habrá visto el día que lo encienda porque Isabel tiene el teléfono apagado desde hace semanas y lo enciende de vez en cuando". Sobre la relación de madre e hija, Rossi añade: "Sé que Isa ha intentado hablar con su madre en alguna ocasión llamando a una tercera persona, esa tercera persona no le ha puesto a su madre porque su madre no quería hablar".

Por último, por si hubiese cualquier tipo de duda sobre la información, Patricia Pardo vuelve a preguntar sobre la no asistencia de la cantante en la boda de su hija y Antonio Rossi aclara: "Está confirmadísimo, a día de hoy, Isabel Pantoja no se lo plantea".