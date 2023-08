A pesar de que el deseo de Alessandro Lequio desde que el nacimiento de su nieta Ana Sandra -este jueves la pequeña cumple su primer mes de vida- ha sido el de mantenerse al margen de todo lo que rodea a la niña y a Ana Obregón, su trabajo de colaborador en 'El programa de Ana Rosa' se lo está poniendo muy complicado.

No hay día que la bióloga no protagonice algún titular y, aunque el italiano ha confesado que necesita no hablar más de su hijo por el dolor que le causa remover su fallecimiento, las escasas reflexiones que ha compartido sobre la actitud de su ex son de lo más reveladoras y dejan entrever que entre ambos se habría abierto una brecha insalvable.

La última, una enigmática publicación en Instagram que ha compartido esta madrugada, la primera que hace con Aless desde que nació Ana Sandra, y justo el día en el que se ha publicado 'El chico de las musarañas', el libro que comenzó a escribir el joven tras ser diagnosticado de cáncer y que ha terminado Ana Obregón, revelando en un relato tan desgarrador como emocionante, y con todo lujo de detalles, su dolor por la enfermedad y la muerte de su hijo.

Un tema del que Alessandro se ha desmarcado completamente con unas demoledoras declaraciones dirigidas a la bióloga: "Llevo 25 años casado y con otra familia. Tengo otra familia. No tengo por qué enterarme de la vida de otra gente. Es que no* es pasado remoto. Mi vida es otra" ha asegurado.

Pero no solo ha marcado distancias con la bióloga, ya que también ha 'cerrado la puerta' a su nieta Ana Sandra al dejar en el aire si la conocerá cuando venga a España -algo que Ana Obregón ha asegurado a la revista ¡Hola! que sí sucedera, contando que habla con el padre de su hijo Aless todos los días- y al responder con estas reveladoras palabras al comentario de su compañera Cristina Tárrega de que le apetecerá conocer a la pequeña porque le gustan mucho los niños: "Me gustan los míos, los míos" ha sentenciado.

Su desconocida hermana

Poco queda por conocer de la vida de Alessandro Lecquio, uno de los personajes que mejor han sabido mantenerse en el candelero de la prensa rosa de las últimas décadas. Su relación con Antonia Dell'Atte, después con Ana Obregón, la desgracia de su hijo con la presentadora, Aless, fallecido a causa del cáncer, el nacimiento de su nieta, Ana Sandra...

Eso sí, pocos conocían que que el colaborador de El programa de Ana Rosa tiene una hermana que, hasta ahora, era prácticamente desconocida. Se trata de Desideria, a quien el italiano ha presentado públicamente por primera vez a través de su perfil de Instagram. Didi, como la llaman, es dos años menor que él. Ambos guardan un gran parecido.