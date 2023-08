Marta Riesco todo (o casi todo) lo cuenta. Y es por eso que ha querido hacerse eco público a través de sus activas redes sociales de una bonita e inesperada reconciliación que le ha puesto "la piel de gallina". Algo que ha ocurrido después de los terremotos sufridos por sus rupturas con Antonio David Flores y con Telecinco, la que fue su casa como reportera y de la que salió con evidentes tensiones.

El caso es que a Marta Riesco se le ve últimamente más animada gracias a su trabajo en Instagram, donde se mantiene especialmente activa y prácticamente a lo largo de todas las horas del día. Allí cuenta sus flechazos, sus andanzas, sus comidas, sus aventuras con amigas... Y ahora ha querido contar una emotiva reconciliación.

Lo cierto es que la periodista y comunicadora está manteniendo a sus seguidores en vilo con ese flechazo que ha tenido cuando ha ido a hacer boxeo. Según cuenta Marta, su entrenador persona se ha machado de vacaciones y le ha dejado una tabla de ejercicios para hacer que a la reportera le ha sabido a poco por lo que ha decidido apuntarse a clases de boxeo. De esta manera, Riesco ha acudido a su primera clase y allí a conocido a un chico "guapísimo de facciones perfectas, pelazo" tal y como ha descrito a todos sus seguidores.

Polémicas declaraciones

El polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y su bochornosa actitud en la final del Mundial de fútbol femenino ha dado la vuelta al mundo. Toda España se ha volcado con la jugadora. Y pocos son los rostros conocidos que no se hayan pronunciado contra el presidente de la Federación, exigiendo su dimisión. Todos menos Marta Riesco.

Y es que la ex de Antonio David Flores ha sido de las pocas en salir en defensa de Rubiales. Algo que no ha gustado en absoluto a los usuarios de la red social X, antes Twitter, que se han echado encima suya. Al ser preguntada por si el presidente debería dimitir por su comportamiento, la que fuera reportera de ‘El programa de AR’ lo tiene claro: "Para mí no, absolutamente. Por algo que hacemos siempre con nuestros colegas o compañeros".

Pero Marta Riesco no ha sido la única en dar la cara por Rubiales al ser preguntada durante el photocall de la película de Mario Casas. Otra que también lo ha hecho ha sido Fani Carbajo, concursante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. "Creo que la sociedad está hablando de un tema que no saben lo que hay de puertas para dentro", asegura.

Semejantes palabras de Marta Riesco han enfurecido a los tuiteros, quienes la han acusado de ser del "Team Rubiales", tildándola de "machista". "La machista de la Riesco que no sabe de qué va el tema y opina por opinar como no, haciendo haters que es de lo que vive. La que después va llorando porque las mujeres no le apoyan", comentaba un usuario de la citada red social.