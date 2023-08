La relación sentimental entre Adara Molinero y Bosco Martínbez-Bordiú ha estado sujeta a todo tipo de rumores y comentarios desde sus inicios. Se conocieron en Supervivientes 2023 y ya desde el comienzo los críticos con la afamada concursante de realities de Telecinco pusieron sobre la mesa un interés espurio por parte de ella como parte de una supuesta estrategia para ganar el concurso.

Pero el tiempo ha avanzado, Bosco venció a Adara en la final de Supervivientes, y siguen juntos meses después. O al menos así se les ve, pese a todo tipo de rumores sobre supuestas crisis de pareja. Sin embargo, ahora la verdad ha quedado al descubierto gracias a una entrevista que la propia Adara ha concedido a la revista "Lecturas".

Supervivientes, donde todo empezó

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional. Es en este contexto donde Adara y Bosco tuvieron su particular flechazo

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Bosco reaparece

Bosco Martínez-Bordiú ha reaparecido tras unas semanas sin que se supiese poco, muy poco, de él. Sus seguidores habían notado su extraña ausencia en redes sociales. Especialmente después de que les prometiese que les iba a hacer partícipes de su último viaje con amigos. Pero bosco ha publicado un mensaje muy relexivo en el que se lee entre líneas que su historia de amor con Adara ha llegado a su fin. "Cuando hay mal tiempo y oleaje en la vida de uno tiene que pensar que si hay temporal hay viento y si hay viento el Velero tira . Como una vez me dijo mi coach pocholo,, ser positivo no es fingir que todo esta bien, sino ver el bien en todo. La vida te da palos y aveces mas de uno y en el mismo sitio! Momentos de estos son los de ver el bien y pensar que todos lo sentimientos aunque duelan son bonitos ya que del amor al odio hay un paso. Dicho esto doy gracias por los amigos que me acompañan y los boscolito@s que me apoyan . Con vosotros siempre y efectivamente AQUÍ SOLO HAY UNA MARCHA , Y ESA ES AAAAatopeeeee!! XXOO".

Son muchos los seguidores del ganador de Supervivientes que han reaccionado a este palabra. "En la vida habrá buenos y malos momentos, mucho animo. Aventuras miy bonitas, aunque a mí me asustaría un poco, disfruta con precaución". "Todos le han durado años, menos el italiano y porque se fue el , en cuanto a Bosco son muy diferentes y todas lo decíais y muchas opinaron mal de la relación y ahora de que os quejáis.?". "Al final Adara tenía razón y estáis en momentos vitales distintos. No está mal lo uno, ni lo otro. Simplemente tú tienes 25 años y espíritu aventurero. Ella es casera, familiar, tiene una personita a su cargo y quiere tranquilidad. Bueno, lo intentasteis al menos".