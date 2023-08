Mucho se ha especulado sobre la relación que mantiene Isabel Pantoja con su hija. Y es que es bien sabido que la tonadillera no aprueba el modo de vida de Isa P, tanto su perfil de influencer como el de colaboradora de televisión, ya que le gustaría que su hija se centrase en un perfil más discreto, como el de abogada. Sin embargo, ha salido a la luz la prueba definitiva que confirma cómo está en este momento la relación entre madre e hija.

Isabel Pantoja es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Detalle

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno está cada vez más cerca de ser una realidad. La hija de Isabel Pantoja y el que fuera finalista de la última edición de 'Supervivientes' todavía están que no pueden creérselo, pero contraen matrimonio el próximo 13 de octubre en Sevilla y los invitados a la ceremonia ya están empezando a recibir las elegantes invitaciones de boda; con letras doradas, ramillete de flores secas y un sello blanco.

Un sobre que simboliza su unión y todo lo que quieren transmitir en una fecha tan especial y mágica para ellos. Por lo que se ve, Isa Pantoja y Asraf Beno han optado por la sobriedad y la elegancia, sin querer adornar demasiado la invitación más allá de unas letras en dorado en las que se pueden leer sus nombres con un 'lettering' de estilo manuscrito.

Isa Pantoja se sincera

Isa Pantoja aparece en 'El programa del verano' para pronunciarse sobre la relación que tiene con Isabel Pantoja y la decisión que ésta habría tomado de no acudir a su boda con Asraf Beno. Nuestra colaboradora no evita cualquier tema y confiesa cuál es su verdadera opinión en este conflicto familiar.

Antonio Rossi informó ante toda la audiencia del bombazo que cambiará la relación entre madre e hija: "Isabel Pantoja no piensa ir a la boda de Isa, es que creo que ni se le ha planteado la posibilidad de ir". El periodista explicaba a sus compañeros que esta información está "confirmadísima" y además añadía: "Isa ha intentado hablar con su madre en alguna ocasión y su madre no ha querido hablar".

Los colaboradores preguntan directamente a Isa: "Independientemente de la invitación, en tu fuero interno conoces a tu madre, ¿va a ir o no va a ir a la boda?". Isa Pantoja, con el gesto serio, se sincera: "Yo quiero que venga, pero creo que las cosas se están dando de tal manera que no va a ser posible...".

"Se me ha criticado por decir 'sí, he ido a hablar con ella', por decir que he ido a Cantora, sin desvelar el contenido de la conversación. Si digo de ir a Cantora, no es algo negativo para ella, es lo normal. Lo que yo hable con ella se va a quedar con nosotros", sentencia sobre las críticas que está recibiendo. Además, sobre la boda, reitera: "Me gustaría que viniera, sí. Pero no lo creo".