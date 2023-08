El polémico beso de Jenni Hermoso y Luis Rubiales sigue estando a la orden del día. Tamara Ramos, ex directiva de AFE y la primera mujer en denunciar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no ha dudado en explicar la situación por la que ella pasó y mandar un mensaje de apoyo a la futbolista.

La exdirectiva expresa su tristeza ante la situación que rodea el reciente logro obtenido por el equipo femenino de fútbol a nivel mundial, subrayando el esfuerzo que llevó conseguirlo. "Todo mi apoyo Jennifer. Me da muchísima pena que con todo el año que lleváis, que yo sé todo lo que os ha costado poder ganar este título a nivel mundial, que se esté empañando. Tendrías que estar ahora mismo en los días más felices de tu vida y la presión a la que se está sometiendo es inhumana. Toda mi fuerza y un abrazo súper fuerte", declara Ramos.

En referencia a la huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales, Tamara Ramos ofrece su perspectiva con la intención de respaldar a la futbolista: "Primero es que Jennifer no se tiene que retractar de nada, lo hemos visto todos. Yo entiendo el dolor de una madre perfectamente y le mando mi mayor ánimo y fuerza pero creo que la familia... Creo que esto está orquestado por el propio Rubiales, pero creo que le están haciendo un flaco favor".

En relación a la aparición de las hijas del ex presidente durante su discurso en la asamblea, Tamara critica duramente este acto. "Me parece obsceno, grotesco. Utilizar a tus hijas que no tienen culpa de absolutamente nada para beneficiarte tú lo mismo que está haciendo con su madre, su prima, su hermana es el mismo modus operandi", afirma Ramos. Ella denuncia que situaciones similares han ocurrido a lo largo de los años, calificándolas de "totalmente inaceptables".

Respecto a Jorge Vilda, la exdirectiva es categórica en su opinión: "Hemos escuchado a las 15 jugadoras que rechazaron ir con la selección a un Mundial, para la carrera de una futbolista qué más puede haber. Muchísima gente las tildó de caprichosas. Jorge Vilda las ha hecho barbaridades y nadie decía nada ni decía nada y encima tenía el beneplácito de su presidente". Además, expresa su descontento por los acontecimientos en la Asamblea reciente, calificándolos de "bochornosos desde el primero hasta el último que aplaudió".

Tamara Ramos también ha compartido detalles sobre su relación con Luis Rubiales: "Al principio teníamos buena relación porque él se mostraba como muy víctima, a mí me daba hasta pena. Todo el mundo tenía la culpa, todo el mundo iba a fastidiarle supuestamente y yo de verdad que al principio teníamos buena relación, pero ya luego... Sí, sobre todo empezó cuando me quedé embarazada. Las mayores vejaciones las sufrí durante mis embarazos". Describe un ambiente laboral difícil y agresivo, donde se vio sometida a tratos inaceptables mientras desempeñaba sus funciones.