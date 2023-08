Parece que la oleada de cambios en las cadenas no cesa. Algo que no solo afecta a Telecinco, sino que también ocurre en Antena 3. Lo último, Sonsoles Ónega, que condujo con éxito el magazine Y ahora Sonsoles por las tardes, que fue sustituido por Y ahora verano, pues la presentadora se va al prime time.

Poco a poco, Sonsoles Ónega va ganando peso en las tardes de Antena 3. Y es que 'Y ahora Sonsoles' ha ampliado su duración a un total de dos horas. El espacio arrancaba hasta ahora en torno a las 18:30 horas, pero desde el pasado martes comienza a las 18:00 para despedirse a las 20:00 horas y cederle el testigo a 'Pasapalabra'.

Tras el éxito del especial en enero, sobre el escándalo en las residencias con la iniciativa 'Hablando en Plata', la presentadora afirma estar abierta a nuevos proyectos en diferentes franjas y afrontarlos con muchas ganas.

Tras la cancelación de Sálvame, el programa disfruta de una cómoda posición en las tardes de Antena 3 y su audiencia va en aumento. De hecho, el espacio está fichando a conocidos rostros de la cadena de Mediaset. La última incorporación ha sido la de Rebeca Haro, que estuvo en los informativos de la cadena encargada de la información deportiva. La presentadora comenzó el pasado viernes su andadura en las atrdes de Antena 3 sustituyendo a ónega, que va a disfrutar de unas mercidas vacaciones. Haro es una periodista con amplio bagaje en la información deportiva, a la que ha estado ligada durante su carrera televisiva desde su paso por 'Tiki Taka', hasta su última etapa en Vamos, de Movistar.

Y en lo que al fin de semana se refiere, los directivos han decidido que también seguirán con las emisiones de 'Fiesta', que durante las semanas que Emma García se vaya de vacaciones estará presentado por María Verdoy y Frank Blanco. María Verdoy ya presentó el pasado verano la recta final dedicada a las noticias del corazón de 'Ya es mediodía' en Telecinco y ahora se pone al frente del magacín vespertino producido por Unicorn Content, del que forma parte como integrante de la redacción y una de sus principales prescriptoras de contenidos.

Polémica en plató

Si por algo se ha caracterizado ‘Y ahora Sonsoles» desde su comienzo fue por marcar distancias con el extinto ‘Sálvame’ en el tratamiento de los temas y el papel de colaboradores como Valeria Vegas. A pesar de eso, el pasado martes se vivió un momento crítico con reminiscencias al espacio de Telecinco debido a la tensión e incluso a las amenazas de abandono. Algo que recordó a lo que sucedió con Carmen Lomana en las primeras semanas de programa con Sonsoles Ónega.

Dicho instante se vivía cerca de las ocho de la tarde, a diez minutos de que el programa que presenta Rebeca Haro se terminara. En concreto, la actitud de Valeria Vegas llamaba la atención de la presentadora y, por ello, ésta le concedía el turno de palabra. Una ocasión que la tertuliana empleaba para cargar contra el espacio.

Por poco le da un patatús a la presentadora 😂🤣 pic.twitter.com/M0i32tNxaf — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) August 29, 2023

"Creo que ese no es el tema. Yo he venido aquí a hacer mi sección hoy. Lo siento, Rebeca. Sí, es verdad, a mí me habéis llamado para que yo venga los martes a hacer mi sección", comentaba sin cortarse y con tono de enfado. Por si fuese poco, Valeria seguía quejándose. «Son las siete y cuarenta y nueve, se está acabando el programa y yo no he hecho mi sección. Sabéis que vengo los martes a hacer mi sección, lo siento», insistía con cara de cabreo.

Un pronunciamiento que dejaba visiblemente descolocada a la presentadora, quien apenas atisbaba a decir: «Valeria, tranquila, si sabes que la sección se va a hacer, pero hay otros temas también«. "Ya, pero es que está pasando la tarde, no hacéis más que poner unos vídeos estúpidos que no interesan a nadie", la contestaba sin cortarse un pelo la colaboradora. Era entonces cuando se escuchaba decir a Carlos Pérez Gimeno que tenía mucho carácter y otro de los colaboradores soltaba "otra Carmen Lomana".