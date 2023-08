Sin ningún género de dudas, si hay una edición del célebre programa "Gran Hermano" que es valorada positivamente por el público es la primera. La emisión del "reality", el estreno de este tipo de formatos en España, fue una auténtica revolución televisiva del que muchos guardan aún un buen recuerdo.

Aquella primera edición se estrenó el 23 de abril de 2000. La lista histórica lista de concursantes estaba formada, por orden de abandono, por María José Galera, Israel Pita, Silvia Casado, Nacho Rodríguez, Jorge Berrocal, Vanessa Pascual, Mónica Ruiz, Marina Díez, Íñigo González, Mabel Garrido, Koldo Sagastizábal, Iván Armesto, Ania Iglesias e Ismael Beiro.

Cabe destacar que durante todo el programa los conrusantes hicieron un pacto de nominaciones para que fuese la audiencia quien decidiese quién se iba cada semana, salvo algunas excepciones: Silvia Casado dejó el programa de manera voluntaria tras la expulsión de Israel Pita, con el que empezó un romance; Nacho Rodríguez, dejó la casa por problemas de salud de su padre; Jorge Berrocal, para reunirse con María José Galera, primera expulsada de la que se había enamorado; y Mónica Ruiz, por la presión mediática después de que se publicase que había tenido un pasado como chica de alterne.

El vencedor de aquella edición fue Ismael Beiro. El gaditano logró ganarse la simpatía y el cariño de media España, que apostó por él para llevarse los 20 millones de pesetas, premio de aquella primera edición, lo que vendría a ser unos 120.000 euros al cambio.

Recientemente, en un programa de Movistar, Ismael ha revelado algunas de sus impresiones al llegar a la casa, por entonces ubicada en la localidad madrileña de Soto del Real. "Cuando entro en la casa y miro al resto de concursante, lo primero que se me pasa por la cabeza es: "Estos están locos. De aquí me voy en una semana, no aguanto el ritmo de esta gente", reconoce.

Eso sí, tal y como él mismo cuenta, su percepción no tardó en cambiar. "Poco a poco nos fuimos adaptando. Éramos una muestra representativa del comportamiento de la población. Cada uno venía de una parte del país y nos unía esa juventud y esas ganas de pasarlo bien y se nos olvidó que teníamos que ganar", afirmó.