Dos semanas después de que Miguel Bosé sufriera un asalto a punta de pistola en su casa de México, Mónica Pont ha vivido una experiencia similar en la misma ciudad que como confiesa le ha hecho plantearse abandonar el país azteca, donde lleva residiendo tres años: "Aquí la vida no vale nada" se lamenta en conversación con Europa Press.

La actriz y su hijo Javier Sagrera, de 19 años, acababan de llegar a su residencia tras unos días de vacaciones en Tulum con su hijo, cuando un individuo armado se introdujo en el ascensor de la vivienda y les exigió apuntándoles con su arma -concretamente encañonó al joven en el costado- que le diesen sus relojes, dos Rolex valorados en más de 20.000 euros cada uno.

Fue entonces cuando el portero del residencial se enfrentó al atracador, que no dudó en abrir fuego y disparar contra él, dejándole gravemente herido. Como confiesa Mónica muy afectada -y pidiendo a todos sus seguidores que recen por él- el conserje se debate entre la vida y la muerte. "Está muy grave en el hospital. Le dispararon en la arteria femoral y perdió mucha sangre, pero hubiéramos podido ser nosotros también" reconoce.

Una durísima vivencia que la propia actriz, con el "susto todavía en el cuerpo aunque la pérdida material es lo de menos" ha compartido en sus redes sociales, revelando lo que le ha sucedido para evitar -revelando el modus operandi de los atracadores- que más personas pasen por lo que han pasado su hijo y ella.

"En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles hasta su casa para asaltarlos. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en dispararte o matarte si hace falta para robarte lo que lleves encima. Hay que venir con una apariencia de perfil bajo para evitar estos reveses", ha explicado a EdaTV.

Un asalto que ha hecho que Mónica se plantee su vida en México, donde lleva residiendo tres años y donde disfruta de un gran éxito como actriz de series y telenovelas: "Mi vida y la de los míos está por encima de todo", ha asegurado, revelando que tiene previsto "abandonar el país cuanto antes".