Parece que la vida le sonríe a la presentadora Cristina Pedroche. Acaba de dar a luz una preciosa niña y estrena programa, el concurso Password en Antena 3. Sin embargo, hay algo que preocupa todavía más, como es su salud: "Estoy descansando muy poco".

En concurso Password ya fue emitido hace años, de 2008 a 2010, por la cadena Cuatro. Luján Argüelles fue su primera presentadora, aunque después se hizo cargo del concurso, durante su último año, Ana Milán. El formato viene de Estados Unidos, aunque muchos países lo han adaptado para sus televisiones. La versión española consiguió dejar momentos tan memorables como el famoso "abril, cerral" de Elena Furiase, que participó como invitada.

Cada episodio cuenta con dos equipos de dos participantes formados por un concursante y un invitado famoso. Dentro de cada pareja, uno de los integrantes conocerá una palabra secreta que el otro deberá adivinar. Para conseguirlo, deberán darle pistas a su compañero.

Pero no es tan fácil, ambos equipos juegan con la misma palabra, así que podrán utilizar las pistas que sus contrincantes den a su favor. Cuantas más pistas tengan que dar, menos puntos ganarán. Si aciertan la palabra con la primera pista, se llevarán 6 puntos. Con un tiempo determinado, la pareja deberá intentar descubrir la "password" con una pista que será una palabra relacionada y que tenga diferente raíz léxica. El otro equipo deberá de estar atento a la pista que han dado sus rivales, ya que, si no consiguen acertarla, será su turno de intentarlo. Y así sucesivamente hasta que no queden puntos que conseguir o la acierten.

Por ejemplo, si la palabra es "pitonisa", como ocurrió en el primer episodio, la persona encargada de dar la pista deberá decir algo como "vidente". Si su pareja no consigue acertarlo, será el turno del otro equipo (que ya conoce la primera pista). En cambio, si consigue acertarla a la primera ganarán 6 puntos y se pasará a la siguiente palabra.

Última decisión

Una nueva seguidora se une a la afición del Rayo Vallecano. Cristina Pedroche ha hecho socia del equipo a la pequeña Laia, la hija que comparte con el chef David Muñoz. Con tan solo un mes de vida, la niña se ha convertido seguramente en una de las afiliadas más jóvenes del Rayo Vallecano.

Posparto

Ha pasado poco más de un mes desde que Cristina Pedroche dio a luz a su primera hija. La colaboradora de ‘Zapeando’ daba la bienvenida a Laia, fruto de su matrimonio con David Muñoz. Desde ese momento, la vida de la presentadora daba un radical giro de 180 grados del cual ha ido haciéndose eco en sus redes sociales. En la última ocasión, la vallecana ha compartido con sus más de tres millones de seguidores otra de las secuelas que está sufriendo por el posparto, que se suma a otras que ya había dejado reflejadas en su cuenta de Instagram.

Pese a haber hecho gala de su estupenda figura tan solo tres semanas después de parir, no todo está siendo de color de rosa en esta nueva etapa para Cristina Pedroche. Así lo ha asegurado ella misma al subir una imagen en la que sujeta en su mano una gran cantidad de pelo que se le ha caído: “Pues nada. Otra cosita más del posparto”, escribía la madrileña.

Como no podía ser de otra manera, esta fotografía en cuestión de instantes ha hecho saltar las alarmas de todos los fans de la de Vallecas, que no han dudado en enviarle mensajes con consejos para poner fin a este problema. Una serie de trucos que, a su vez, la propia Cristina ha compartido a través de sus stories para después asegurar que va a realizarse análisis médicos con los que pueda dar con el porqué de la cuestión.