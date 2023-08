Cristina Pedroche vive un gran momento profesional y personal, aunque a veces se hace difícil. De hecho, ha colgado un vídeo llorando por lo que le pasa día a día desde que es madre.

En concurso Password ya fue emitido hace años, de 2008 a 2010, por la cadena Cuatro. Luján Argüelles fue su primera presentadora, aunque después se hizo cargo del concurso, durante su último año, Ana Milán. El formato viene de Estados Unidos, aunque muchos países lo han adaptado para sus televisiones. La versión española consiguió dejar momentos tan memorables como el famoso "abril, cerral" de Elena Furiase, que participó como invitada.

Cada episodio cuenta con dos equipos de dos participantes formados por un concursante y un invitado famoso. Dentro de cada pareja, uno de los integrantes conocerá una palabra secreta que el otro deberá adivinar. Para conseguirlo, deberán darle pistas a su compañero.

Pero no es tan fácil, ambos equipos juegan con la misma palabra, así que podrán utilizar las pistas que sus contrincantes den a su favor. Cuantas más pistas tengan que dar, menos puntos ganarán. Si aciertan la palabra con la primera pista, se llevarán 6 puntos. Con un tiempo determinado, la pareja deberá intentar descubrir la "password" con una pista que será una palabra relacionada y que tenga diferente raíz léxica. El otro equipo deberá de estar atento a la pista que han dado sus rivales, ya que, si no consiguen acertarla, será su turno de intentarlo. Y así sucesivamente hasta que no queden puntos que conseguir o la acierten.

Por ejemplo, si la palabra es "pitonisa", como ocurrió en el primer episodio, la persona encargada de dar la pista deberá decir algo como "vidente". Si su pareja no consigue acertarlo, será el turno del otro equipo (que ya conoce la primera pista). En cambio, si consigue acertarla a la primera ganarán 6 puntos y se pasará a la siguiente palabra.

Una nueva seguidora se une a la afición del Rayo Vallecano. Cristina Pedroche ha hecho socia del equipo a la pequeña Laia, la hija que comparte con el chef David Muñoz. Con tan solo un mes de vida, la niña se ha convertido seguramente en una de las afiliadas más jóvenes del Rayo Vallecano.

Parece que la colaboradora de Zapeando ya está acostumbrando a Laia a escuchar los cánticos de su equipo favorito. La joven es una de las mayores seguidoras del club. En 2014 tuvo el privilegio de hacer el saque de honor antes de un disputado partido de liga entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid, un encargo que llevó a cabo entre lágrimas.

Nueva hija

Pedroche quiere que, en un futuro, su hija comparta la misma afición que ella por el Rayo y lo ha dejado más que claro en su cuenta de Instagram. La televisiva ha mostrado orgullosa a sus seguidores la tarjeta de socia de su pequeña. "Este año, cuando había que renovar mi abono, lo tuve claro. Laia es otra rayista más", escribió la joven en la red social.

Y hoy, la presentadora ha colgado un vídeo en el que asegura que llora en el coche "cada vez que me separo de mi hija": "Pienso constantemente en mi bebé y me cuesta mucho separarme de ella", asegura.