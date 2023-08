El final de Sálvame y del Viernes Deluxe en Telecinco ha supuesto también el final de todo un símbolo en la principal cadena de Mediaset: el polígrafo de Conchita, la icónica experta encargada de analizar las variables en las respuestas que daban famosos a preguntar comprometidas y deliberar si decían la verdad o la mentira.

Conchita y su polígrafo brindaron momentos gloriosos para la historia de Telecinco y de Sálvame. Todo un icono en un programa que marcó una era en la televisión española. Pero ahora Conchita vive alejada de los focos, y nada se sabe a ciencia cierta de su futuro. Aunque un pequeño guiño ha levantado suspicacias, no son solo más que elucubraciones y el tiempo dirá si el querido personaje de Conchita vuelve a las pantallas de las casas de España.

Conchita Pérez sí habló tras su retiro de los focos en una entrevista concedida a "El País", en la que habló de su paso por Telecinco y de que no todo es lo que parece en la televisión. Aseguró que está muy agradecida a la televisión, pero que nunca llegó a hacer pandilla con los tertulianos y estrellas de los programas. "Han sido años muy buenos, aunque también ha habido decepciones. Hay mucha hipocresía y gente que no es lo que parece. Nunca he hecho pandilla con ellos", aseguró en la entrevista a "El País".

El éxito que ha ido cosechando durante años en la pequeña pantalla le han ayudado a montar a la famosa poligrafista su propio negocio con sedes en Madrid y Zaragoza. Conchita realiza sesiones de polígrafo a particulares y empresas que quieren someterse a la máquina para destapar la verdad. Hace tiempo se dio a conocer el precio de las sesiones que la poligrafista realizaba al margen del programa. Cual persona que quisiera someterse al polígrafo de Conchita tenía que pagar un coste de 375 euros. Unas sesiones que entre la preparación, la conversación y las preguntas, duran unas tres horas.

Sin duda se trata de un trabajo que se prepara a conciencia y que Conchita se toma muy en serio. Su profesionalidad y seriedad ha quedado fuera de toda duda después de tantas apariciones poniendo criterio en en el guirigay que frecuentemente se formaba en Sálvame o en el Deluxe.

Sus veredictos, con tono sereno y a la vez contundente y gesto impasible, ya son historia de la televisión: "Dice la verdad" o "miente". Como ella misma siempre ha dicho, "al polígrafo no se le engaña".

Hay gente que echa de menos a Conchita en la televisión y por eso, aunque ha pasado desapercibido para muchos, un guiño que se ha realizado desde Atresmedia a la famosa poligrafista de Telecinco ha levantado sospechas sobre su futuro.

El gesto que vincula a Conchita con La Sexta ha venido de la mano de una promo del nuevo programa de Boris Izaguirre y Adela González Acuña. Es esta última la que lanza un guiño al polígafo de Sálvame y Conchita para dar a conocer el nuevo espacio, llamado "Más vale sábado".

El guiño de Adela a Sálvame con la frase de Conchita 🤪 pic.twitter.com/t8AvLsSKX1 — Darío del Alcázar (@DarioDelAlcazar) 28 de agosto de 2023

"Perdonen que no hayamos podido avisarles antes pero tenemos programa nuevo", dice Boris. "Hombre, ya les estamos avisando ahora. Más vale tarde...", replica ella. "No, no, Adela; es 'Más vale sábado'", le corrige Boris Izaguirre. Es en ese momento cuando Adela González Acuña emula a Conchita con un "dice la verdad", gesticulando de forma similar a la que la poligrafista lo hacía en Sálvame.

Un gesto que en ciertos círculos ha levantado todo tipo de elucubraciones sobre el futuro de Conchita. Aunque quién sabe si algún día volverá a la televisión.