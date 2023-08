El día a día de las celebrities se sigue con lupa por sus hordas de seguidores, tanto para alabar sus outfits, envidiar su opulento estilo de vida o lanzar mordaces críticas a los influencers. Es el caso de Laura Matamoros, la hija del polémico excolaborador de 'Sálvame' que ha sido pasto de las críticas por acudir a una boda en estas condiciones.

Oleada de críticas

Laura Matamoros ha recibido una oleada de críticas tras contar que ha acudido a una boda con el pelo sucio. La hija de Kiko Matamoros y ganadora de 'Gran Hermano VIP' no se imaginaba la que le iba a caer al compartir en sus redes sociales un vídeo en el que 'invitaba' a sus seguidores a prepararse con ella para la ceremonia. Un vídeo en el que desvelaba que había ido al evento con el cabello sin lavar.

Hoy en día el tiempo lo es todo, y Laura Matamoros lo sabe muy bien. Ir corriendo de un sitio para otro y tener siempre el tiempo justo es lo que motivó a la influencer a hacer un 'Get ready with me' (prepárate conmigo) en TikTok para que sus seguidores vieran cómo se arregla lo más rápido posible para asistir a una boda.

Comenzó con el 'skin care routine' (su rutina de cremas hidratantes) para el que utilizó varios productos de limpieza, mascarillas, cremas y sérums, y continuó con el pelo y el maquillaje...siendo el peinado lo que más le costaría por la falta de tiempo. Por ello, optó por llevarlo sucio.

La hija de Kiko Matamoros decidió hacerse unas ondas de calor para darle forma a su cabello natural, pero antes utilizó por primera vez uno de los productos más utilizados en belleza: el champú en seco. Mechón a mechón, echó el producto sobre su cabello y rápidamente notó el cambio; pasó de tenerlo sucio a lucirlo con un aspecto mucho más fresco.

Comentarios

Laura Matamoros ha recibido una oleada de críticas por su viaje a África. Si bien la gran mayoría de sus incondicionales se han alegrado, y mucho, de verla disfrutar tanto de esta aventura en mayúsculas, ha habido otros tantos que le han dedicado un aluvión de críticas por este viaje a África. Están los que le han criticado por presumir de su derroche de dinero (fijándose incluso en el precio que cuesta el abrigo que se ha llevado al continente vecino, - 1.500 euros, apunta un internauta). Otros, que la juzgan por "tanto pijerío" y que cuestionan si realmente es necesario "despilfarrar tanto" estando en Botswana.

Luego, los hay más dañinos: "¿A tus hijos, los has entregado a asuntos sociales o qué?". Un comentario que ya tiene varias respuestas por parte de seguidores de la ganadora de 'Gran Hermano VIP', que no han dudado en sacar la cara por ella y recordarle a este usuario que esos niños "también tienen un padre".

Por otro lado, los ha habido que han centrado el tiro en los animales y en el entorno natural. "Un viaje precioso...solo hay un pero: el acoso a la fauna salvaje", ha escrito una usuaria después que la hija de Kiko Matamoros haya subido varios vídeos viendo de cerca animales en su hábitat como elefantes, leones o leopardos. Experiencias que han sido las que más le han marcado. "No sé cómo agradecer todo lo que he vivido", ha reconocido la madrileña tras todo lo vivido.