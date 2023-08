Continua la polémica con el caso Rubiales. Un nuevo vídeo que se ha publicado en las redes sociales y han difundido diferentes medios de comunucación ha vuelto a dividir a la opinión pública. 'El programa del verano' emite las últimas imágenes de Jenni Hermoso en el autobús de la selección española hablando abiertamente del beso que Luis Rubiales le dio en la boca. Patricia Pardo, tras revisar el vídeo, sale en defensa de la jugadora y critica laartimaña pública del presidente de la RFEF.

En las últimas imágenes presuntamente utilizadas por Luis Rubiales para defenderse aparece Jenni Hermoso tomándose a risa el beso. Coge el móvil, enseña a sus compañeras una foto donde la comparan con el famoso beso de Sara Carbonero e Iker Casillas y sonríe ante ante las bromas de sus compañeras. Sin embargo, después de haber sido campeona del mundo, la delantera explica la versión de los hechos a otra jugadora: "¿No la habéis visto? Él emocionado y tal, viene y me ha cogido así -gesticula con las manos hacia la cara-...". La presentadora toma la palabra para dar su opinión sobre el hecho: "Hay personas que están intentando tirar por tierra la versión de Jenni porque no ven correcto o coherente este comportamiento, el primero que lo intenta tirar es el propio Luis Rubiales porque lo mostramos como un documento que él ha presentado, al parecer, a través de sus abogados ante la FIFA".

"Esto ocurre siempre, tantas veces, cuando hablamos de una agresión...", dice muy resignada Patricia Pardo. Tras esto, la presentadora añade: "Nosotros no lo vamos a calificar porque no sabemos si puede ser un delito, simplemente un acto sancionable y no lo vamos a calificar como una agresión sexual, pero la propia víctima lo ha calificado así".

"Ella se siente víctima, ha asegurado que no hay consentimiento y que hay un presunto abuso de poder. ¿Cuántas veces una mujer sufre una situación así? ¿Tarda en procesarlo o no?", continúa diciendo la presentadora. Patricia Pardo sigue defendiendo a la jugadora y añade: "Pero es que hay que tener en cuenta el contexto de esta secuencia, es que ellas son las campeonas del mundo. ¿Qué tenemos que a Jenni Hermoso y a sus compañeras? ¿Tiene que estar afligida, apenada, llorando y torturándose por lo que acaba de suceder?".

Por último, y para zanjar el tema del nuevo vídeo de Jeni Hermoso, Patricia Pardo sentencia sobre este asunto: "Ella dio explicaciones, dijo desde el primer momento que no le gustó y, como es lógico y coherente, está de celebración con sus copañeras".