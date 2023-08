Marta Riesco está últimamente más animada gracias a su trabajo en Instagram, donde se mantiene especialmente activa y prácticamente a lo largo de todas las horas del día. Allí cuenta sus flechazos, sus andanzas, sus comidas, sus aventuras con amigas... Y ahora ha querido contar una emotiva reconciliación.

De la "pasión turca" a la "decepción turca", por Marta Riesco

Lo cierto es que la periodista y comunicadora está manteniendo a sus seguidores en vilo con ese flechazo que tuvo en una discoteca marbellí con quien ha denominado su "pasión turca". Un turista otomano de ojos azules por el que se sintió prendado en cuanto cruzaron sus miradas.

Marta Riesco le echó bemoles al asunto e intentó una aproximación. Algo de interés parecía haber, pero entre una y otra cosa la historia no ha terminado de cuajar, y eso que se volvieron a ver por una segunda vez en otro famoso local de ocio nocturno de Marbella. Pero el final de la historia se está alargando y Marta Riesco aún no ha dado carpetazo a su flechazo con la "pasión turca".

Polémicas declaraciones

El polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso y su bochornosa actitud en la final del Mundial de fútbol femenino ha dado la vuelta al mundo. Toda España se ha volcado con la jugadora. Y pocos son los rostros conocidos que no se hayan pronunciado contra el presidente de la Federación, exigiendo su dimisión. Todos menos Marta Riesco.

Y es que la ex de Antonio David Flores ha sido de las pocas en salir en defensa de Rubiales. Algo que no ha gustado en absoluto a los usuarios de la red social X, antes Twitter, que se han echado encima suya. Al ser preguntada por si el presidente debería dimitir por su comportamiento, la que fuera reportera de ‘El programa de AR’ lo tiene claro: "Para mí no, absolutamente. Por algo que hacemos siempre con nuestros colegas o compañeros".

Pero Marta Riesco no ha sido la única en dar la cara por Rubiales al ser preguntada durante el photocall de la película de Mario Casas. Otra que también lo ha hecho ha sido Fani Carbajo, concursante de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. "Creo que la sociedad está hablando de un tema que no saben lo que hay de puertas para dentro", asegura.

Semejantes palabras de Marta Riesco han enfurecido a los tuiteros, quienes la han acusado de ser del "Team Rubiales", tildándola de "machista". "La machista de la Riesco que no sabe de qué va el tema y opina por opinar como no, haciendo haters que es de lo que vive. La que después va llorando porque las mujeres no le apoyan", comentaba un usuario de la citada red social.

Otros, han ido incluso más allá, y han tachado a Marta Riesco de "subnormal". Nadie entiende cómo una mujer puede ponerse del lado de Rubiales y no del lado de una mujer víctima de una situación de acoso, como lo fue Jenni Hermoso.

Sin embargo, hoy ha aprovechado sus redes para desdecirse: "Soy una defensora absoluta de la mujer y estoy en contra de las injusticias que se cometen contra las mujeres, siempre lo he sido. Otra cosa es que opine diferente a otras personas en ciertos temas, pero eso no me hace menos mujer. Cuando hice las declaraciones todavía no habían pasado dos cosas fundamentales. Uno, no se había hecho la rueda de prensa de Rubiales, que me pareció lamentable, creo que fue un pésimo discurso y condeno sus palabras porque no me gustaron nada. Y en segundo lugar, escuché tanto al hermano de Jenni como a ella diciendo que no pasaba nada. Ahora esto ha cambiado porque ella ha explicado que fue un momento feo e incómodo. A partir de aquí, todo mi apoyo a Jennifer", aseguró a través de sus redes sociales. "Esta chica no está bien de la cabeza", escribió un tuitero.