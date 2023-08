Sandra Barneda no ocultó ayer su malestar con José Antonio Avilés en 'Así es la vida'. El polémico colaborador se enfrentó en directo a José Manuel Moreno, abogado de Chabeli Navarro, intentando generar un conflicto que la presentadora decidió frenar en seco.

En lugar de hacerle una pregunta al invitado, Avilés se marcó un monólogo que desconcertó a todos en plató. De hecho, la propia Barneda le pidió que fuera al grano: "Vayamos a la pregunta. Tienes al abogado de Chabeli Navarro, necesito que le hagas una pregunta".

A pesar de esto, el colaborador se negó a plantearle una cuestión al invitado: "Voy a ser muy claro. ¿Sabe por qué no le quiero preguntar a usted? Porque le llevamos haciendo preguntas muy concretas toda la tarde y termina contestando lo que le da la gana, echando balones fuera".

"Antes la conductora del programa le ha hecho una pregunta, exactamente sobre el dinero, y usted se ha ido por los Cerros de Úbeda", añadió Avilés, dando pie a que Barneda hiciera un apunte por alusiones: "A ver, por favor. Te voy a pedir, Avilés, que no hables en mi nombre".

Además, la presentadora le pidió "respeto" hacia el abogado: "Es un colegiado y está haciendo su trabajo". "Es la primera vez que se sienta en un plató y vamos a tratarle como un letrado. Te pido por favor que le hagas preguntas. Si el señor letrado no quiere responder no hay una mala respuesta, apuntátelo, sino una mala pregunta", le soltó directamente a Avilés.

Sandra se confiesa

Alerta por la proliferación de la mosca negra en España, su mordedura puede provocar más hinchazón que otras y Sandra Barneda nos contaba en ‘Así es la vida’ que ella la sufrió en primera persona.

Barneda se indigna

En el plató de 'Así es la vida' se debatía sobre el vídeo filtrado presuntamente por el entorno de Luis Rubiales de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol reaccionando al beso del presidente suspendido de la RFEF a Jenni Hermoso. Sandra Barneda no pudo contener su enfado ante la presión que está recibiendo la jugadora para que vuelva a hablar o denuncie.

"¿Es tan fácil decir que se vaya al juzgado con la presión que tiene? Luis Rubiales desaparecido cinco días y no pasa nada, y a Jenni Hermoso le decimos que vaya al juzgado y la presionamos. A mí me parece que están las cosas desiguales", decía la presentadora siendo aplaudida con una sonora ovación.

"A mí me encantaría que una mujer de 72 años no diga 'Mi hijo se preocupa mucho' sino ver a Luis Rubiales entrando en la iglesia y dando la cara y no desaparecido; y que no pidamos a Jenni Hermoso, que encima no gana nada, que tiene que ir a los juzgados", añadía.

Para Sandra Barneda, el mundo del fútbol, así como otros muchos sectores, siguen sufriendo una desigualdad que hay que señalar. Una desigualdad que le indignaba.

"Lo que pasa es que como intoxicamos, todavía no estamos en esa igualdad real (...) No es querer quitar el puesto a los hombres o a las mujeres. El problema es que tenemos que vivir en una sociedad donde a la mujer también se le dé paso. Lo que a mí me da pena es ver que en los presidentes territoriales no hay ninguna mujer. Y que una presidenta de la liga española no pueda hablar claramente", apuntaba con contundencia la presentadora.

Sandra Barneda acababa su discurso señalando que "quienes tienen que hablar no hablan" y que es injusto que todo se reduzca a si Jenni Hermoso se presenta en la Fiscalía o no.