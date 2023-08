Los seguidores de Adara Molinero, exparticipante de Supervivientes, se encuentran muy preocupados por el estado de salud de su ídola. Y es que, tal y como ha publicado en sus redes sociales, arrastra un problema de salud de origen desconocido: "Sigo haciéndome pruebas".

En su última edición, el concurso contó con la participación de Adara Molinero, quien había dado cuenta de unos problemas estomacales que todavía ahora le perduran. Por eso está yendo al médico para ver si pueden dar con lo que le ocurre. "Sigo haciéndome pruebas para ver qué tengo en el estómago".

Ruptura oficial

Adara Molinero ha hecho oficial lo que ya era todo un secreto a voces: ha roto su relación con el ganador de 'Supervivientes 2023'. Ahora, la que se proclamase vencedora de la última edición de 'Gran Hermano VIP' ha sorprendido a todos con sus palabras sobre Bosco Martínez-Bordiú tras confirmar su ruptura sentimental. Unas declaraciones que la madrileña ha concedido a los medios de comunicación que la buscaban tras el anuncio en sus redes del final de su historia de amor.

"No, no he dicho eso", ha respondido cuando le han preguntado si lo que busca es un "hombre más serio". En cuando a los mensajes misteriosos que el joven de 25 años ha estado poniendo en redes sociales estos últimos días, la hija de Elena Rodríguez ha dicho lo siguiente: "No, no estamos juntos. Él es una persona maravillosa. Le deseo lo mejor. Me quedo con el cariño que nos tenemos después de esos cuatro meses", ha comentado con una sonrisa.

Pero, ¿va acerrarle las puertas al amor? La que fuera pareja de Hugo Sierra no parece tenerlo del todo claro. "Bueno, ya se verá", ha comentado.