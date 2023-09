Bosco y Adara estaban llamados a ser la pareja del verano. Su romance en "Supervivientes" fue todo un "boom" para los seguidores del "reality", ya que pocos se esperaban que hubiese surgido el amor en la última edición del "reality". Cuando todo parecía que marchaba de maravilla entre ambos, una reportera afirma haber visto a Bosco con otra mujer. Y no solo eso. Se trata de otra concursante de "Supervivientes" que, evidentemente, no es Adara.

"Supervivientes" nació como un programa de pura supervivencia en el año 2000. En aquella edición, presentada por Juanma López Iturriaga, contó con concursantes anónimos. Tras dos ediciones, el programa dio el salto a Antena 3. Y fue allí donde cambió el formato, más enfocado a famosos y ya buscando más el "salseo".

En 2006 el programa regresó a Telecinco, donde lleva emitiéndose de manera ininterrumpida. Entre 2019 y 2021 las emisiones fueron compartidas con Cuatro, canal del mismo grupo que Telecinco, Mediaset.

Pese a que "Supervivientes" nació con la idea de ser un "reality" en el que los concursantes tenían que pasar duras pruebas y hacer un ejercicio de auténtica supervivencia, con el paso de los años se ha convertido más en un programa de "salseo". Esto gusta a una parte de la audiencia, tal y como reflejan las cuotas de pantalla, que el programa suele liderar. Si bien, hay quien se postula totalmente en contra de esto.

La última edición de "Supervivientes" volvió a gozar de buenas cuotas de audiencia. Por eso, la incipiente historia de amor entre Bosco y Adara tuvo muchísima repercusión en el mundo rosa.

Por lo último publicado por ambos, parecía que la cosa iba viento en popa. Pero no necesariamente es así. Especialmente después de escuchar lo último de Marta Riesco. La reportera, ex de Antonio David Flores, ha afirmado en sus redes sociales que sorprendió a Bosco con otra mujer.

Pasar página

Aunque ni Bosco ni Adara Molinero han confirmado oficialmente la noticia, los movimientos en las redes sociales dieron indicios de problemas en su relación antes de que salieran la mayoría de las especulaciones. La alarma se encendió cuando Adara dio 'me gusta' a un comentario en una publicación, que luego deshizo, insinuando que la relación estaba en peligro.

El comentario decía: "Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios, pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola."

Sin embargo, la sorpresa proviene del lado de Bosco Martínez-Bordiu, quien ha sido fotografiado pasando tiempo con otra exconcursante, Katerina Safarova, que convivió con ambos en Cayos Cochinos y participó en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Esta nueva imagen plantea más incógnitas sobre la ruptura.

Hoy a las 12:00 ha nacido una Adarista más la nieta de @AdelMoreno6 que es preciosa y ha pesado 3.600 Kg.



Sabéis como se llama? Adara 😍@AdaraMolinero pic.twitter.com/BnujvhTrzX — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) 30 de agosto de 2023

Pero hoy ha salido una noticia que sin duda alegrará un poco los días de Adara. Y es que una cuenta de Twitter ha compartido la foto de una abuela "adarista", que ha tenido una nieta llamada como la concursante: "Hoy a las 12.00 ha nacido una Adarista más. Es preciosa y ha pesado 3.600 Kg. Se llama Adara", escribió. La gente no ha dado crédito con la noticia, y muchos dicen estar en shock: "la gente lleva los fanatismos demasiado lejos", escribe un usuario.