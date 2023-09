El polémico beso de Jenni Hermoso y Luis Rubiales sigue estando a la orden del día. Tamara Ramos, ex directiva de AFE y la primera mujer en denunciar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no ha dudado en explicar la situación por la que ella pasó y mandar un mensaje de apoyo a la futbolista.

La exdirectiva expresa su tristeza ante la situación que rodea el reciente logro obtenido por el equipo femenino de fútbol a nivel mundial, subrayando el esfuerzo que llevó conseguirlo. "Todo mi apoyo Jennifer. Me da muchísima pena que con todo el año que lleváis, que yo sé todo lo que os ha costado poder ganar este título a nivel mundial, que se esté empañando. Tendrías que estar ahora mismo en los días más felices de tu vida y la presión a la que se está sometiendo es inhumana. Toda mi fuerza y un abrazo súper fuerte", declara Ramos.

En referencia a la huelga de hambre de la madre de Luis Rubiales, Tamara Ramos ofrece su perspectiva con la intención de respaldar a la futbolista: "Primero es que Jennifer no se tiene que retractar de nada, lo hemos visto todos. Yo entiendo el dolor de una madre perfectamente y le mando mi mayor ánimo y fuerza pero creo que la familia... Creo que esto está orquestado por el propio Rubiales, pero creo que le están haciendo un flaco favor".

En relación a la aparición de las hijas del ex presidente durante su discurso en la asamblea, Tamara critica duramente este acto. "Me parece obsceno, grotesco. Utilizar a tus hijas que no tienen culpa de absolutamente nada para beneficiarte tú lo mismo que está haciendo con su madre, su prima, su hermana es el mismo modus operandi", afirma Ramos. Ella denuncia que situaciones similares han ocurrido a lo largo de los años, calificándolas de "totalmente inaceptables".

Nuevo plan

Luis Rubiales se encuentra en Motril y aparentemente nervioso por la situación que está viviendo. Decidió ir a escondidas al hospital refugiándose en un coche tintado y tapándose con una gorra para evitar ser reconocido. Ahora, tras el alta de su madre, sigue en la localidad granadina y no se presenta ante la prensa para dar declaraciones.

En el hospital

A pesar de vivir sus horas más bajas, parece que que permanece ajeno a la polémica. O eso es lo que deja entrever la fotografía a la que ha tenido acceso el programa 'Así es la vida'. En esta, su reaparición tras la Asamblea Extraordinaria de la Federación, se le ve muy sonriente en compañía de varios trabajadores del hospital Santa Ana de Motril.

La citada imagen ha trascendido menos de 24 horas de que la madre de Luis Rubiales fuera dada de alta (el mismo día de su ingreso, cabe subrayar). Lo hacía en compañía de su hijo, quien se trasladaba a Motril tras conocer la noticia. La mujer se había atrincherado en la Iglesia Divina Pastora de Motril. Llevaba 57 horas sin ingerir ningún alimento, solo agua y 'Aquarius' a modo de protesta por las "injusticias" a las que se estaba sometiendo a su hijo.