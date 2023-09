Daniel Sancho, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, sigue en la cárcel tailandesa a la espera del juicio por el asesinato y descuartizamiento de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga, cirujano plástico cuya muerte ha dejado un gran pesar en el país latinoamericano.

De hecho, la familia de Edwin Arrieta ha vuelto a romper su silencio en la televisión colombiana por boca de su hermana, Darlin Arrieta Arteaga. Lo ha hecho en "RCN Noticias", donde ha dejado claro el drama que está viviendo la familia y ha pedido justicia para condenar a Daniel Sancho así como respeto a la memoria de Edwin y a sus padres.

"Edwin Miguel Arrieta Arteaga era un hombre con muchos sueños, un hombre con una luz que brillaba por sí sola. Su sueño era viajar y viajar y conocer el mundo entero", contó Darlin Arrieta.

Asimismo rememoró la brillantez de Edwin desde bien joven. "Siempre ocupaba el primer puesto en el colegio, y mamá lo regañaba porque nunca lo veía estudiando", aseguró en la entrevista, en la que pidió que no se ensucie la imagen de Edwin por respeto a su memoria y a sus padres.

"Me duele porque referirse así a un par de señores de 77 años es no tener respeto. Ya conocen a mi familia, no somos personas adineradas. Mis papás, con el esfuerzo de su trabajo, nos dieron los estudios a mi hermano y a mí. Somos personas de clase media, con valores y principios, una mamá docente y un papá radiotécnico, que se dedicaba a arreglar televisores, equipso de sonido... Con eso fue que mis papás nos dieron educación y a mi hermano lo llevaron a ser médico y cirujano plástico", explicó la hermana de la víctima del crimen confesado por Daniel Sancho.

Lo que pidieron a las autoridades nada más conocer la muerte de Edwin Arrieta

Darlin Arrieta narra en la entrevista cómo se enteraron del fallecimiento del cirujano y sus sospechas inmediatas, que les llevaron a hacer una petición en el momento a las autoridades.

"El martes primero de agosto, a las 8 y media de la noche, hora colombiana, nos dijo que estaba en Bangkok y pronto iba a tomar el vuelo que lo iba a llevar a la isla de sus vacaciones. Nos despedimos, le dimos las bendiciones: 'Que te cuides mucho'. El miércoles no se comunica conmigo. Ya son las dos de la mañana, mis papás me dicen que si me había comunicado con él. Le comienzo a mandar whatsapps y los mensajes entraban pero no los leía. Llamo a su secretaria y le pregunto si atendió consultas virtuales, y me dijo que no, que no se comunicó con él. Y es cuando comienzas a pensar qué está pasando", contó.

"No era normal, le escribí: 'Por favor, Edwin, por favor, recuerda que tus papás son hipertensos'. A las once y media le entraron por fin todos los mensajes, yo me emociono. Le escribo: 'Por favor, Edwin, qué está pasando'. Por fin. El mensaje entra. 'Edwin, por favor'. El mensaje entra. Y a las 11.40 dejaron de entrar", contó Darlin Arrieta en RCN Noticias. Ese misterioso comportamiento en el whatsapp ya hizo infundir las primeras sospechas.

Su narración continúa: "Contacto a una amiga y le digo: '¿Qué sabes de mi hermano?'. Me dijo: 'Darlin, hasta donde tengo entendido, Edwin iba con unos amigos españoles'. Como yo tengo un celular de él, está su Instagram y empiezo a ver las historias de sus amigos. Cuando entro al de este señor (por Daniel Sancho), le mando un mensaje. Él me responde: 'Hola Darlin, me vi con él en la playa, pero le he perdido el rastro'. 'Por Dios, ¿cómo no das aviso a las autoridades?'. Y él respondió: 'Ay, Dios mío, me ducho y voy para la policía".

En base a tan misteriosa y extraña actitud, la hermana de Edwin Arrieta no dudó ni un segundo en hablar con la cónsul colombiana en Tailandia y lanzarle una petición. "Le dije que no dejasen salir a este señor de Tailandia porque sospechaba de él. Y ella avisó a las autoridades de Tailandia", explicó Darlin Arrieta.