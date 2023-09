Moisés y Fer son dos concursantes destacados que continúan brindando emocionantes momentos en el popular programa Pasapalabra de Antena 3. Este dúo se ha consolidado como una combinación que sin duda marcará una época en el exitoso concurso. Sus estilos distintos y a veces opuestos en el rosco añaden un emocionante atractivo a sus batallas.

El programa Pasapalabra ha ganado una gran cantidad de seguidores en la televisión española, superando récords de audiencia en su franja horaria. De hecho, es muy probable que sea el programa más visto en la televisión en la actualidad, incluso rivalizando con grandes eventos deportivos o políticos.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados, especialmente los famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas, lo que atrae a una gran audiencia. Pero, sin duda, los duelos eternos entre Fer y Moisés han capturado la atención del público, ya que ambos están a punto de llevarse el ansiado bote.

En qué se gastará el dinero del rosco

Entre los concursantes, Fer es uno de los favoritos del público. Este joven gallego de 26 años es un destacado estudiante de doctorado en Estadística y Genética en la Universidad de Santiago de Compostela, donde también trabaja como investigador en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Además de su brillantez académica, Fer es políglota y domina cinco idiomas: inglés, alemán, italiano, español y gallego. Su dedicación a la investigación contra el cáncer le ha valido el reconocimiento y aplauso de muchos espectadores. A su corta edad, Fer ya ha ganado prestigio en el mundo de la investigación y la Universidad debido a su valioso trabajo en esta área.

Además de sus logros académicos, Fer Castro se destaca por su sentido del humor y carisma, lo que le ha ganado el afecto tanto del público como del presentador Roberto Leal, con quien ha protagonizado momentos divertidos en el programa. Fuera del concurso, Fer es un apasionado defensor de la investigación y ha participado en importantes eventos internacionales relacionados con las matemáticas y la informática.

El secreto sale a la luz

Entre los concursantes de Pasapalabra hay una serie de trucos o reglas no escritas sobre El Rosco. Desde que siempre hay 4 o 5 muy complicadas de contestar o la que desveló este jueves Fer. Precisamente el gallego fue el primero en empezar a contestar las preguntas de Roberto Leal en busca del bote de 802.000 euros tras acumular 162 segundos en el programa del día. Tras 2 respuestas, le cedió el turno a Moisés, que con sus 142 segundos contestó a 4 preguntas, decidiendo pasar palabra a su adversario para que siguiera jugando.

En el intercambio de turnos, fue Fer el primero en acabar la primera vuelta con 19 aciertos y 50 segundos, mientras que el riojano lo hizo con 17 aciertos y 32 segundos.

Moisés continuó jugando y se equivocó en la P cuando tenía 19 aciertos y 22 segundos de tiempo para seguir contestando. Entonces Fer desveló un secreto de El Rosco de Pasapalabra. "Hay una regla no escrita que dice que una palabra en la C no suele ser muy complicada. Como se me ha ocurrido una así, aunque igual no es, igual sí... ya se verá", reconoció el concursante gallego cuando tenía 21 aciertos.

Sin embargo, el anecdótico momento no pasó desapercibido para el público, que no tardó en opinar en Twitter.

Esta definición ha sido para querer hacer fallar al concursante. — Joseph (@Hunter__89) September 1, 2023