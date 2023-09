Que la historia de Makoke con Kiko Matamoros no acabó de la mejor forma posible es algo público.Y además, notorio. Solo basta con ver el gesto de Makoke mientras Telecinco emitía un reportaje con cierta sorna sobre un criticado vídeo de la actual esposa de Matamoros, Marta López Álamo.

Ocurrió durante el programa de las tardes de Telecinco, conducido por Sandra Barneda y que llegó este verano tras el fin de las emisiones de Sálvame, espacio en el que era colaborador más que habitual Kiko Matamoros. "Así es la vida" emitió un pequeño reportaje haciéndose eco de un vídeo de Marta López Álamo en TikTok.

Un vídeo muy especial, que ha levantado comentarios críticos y en clave de sorna. Y en ese tono se lo tomaron en el programa de Telecinco. La reacción de Makoke lo dice todo...

Porque "Así es la vida" decidió dividir la pantalla entre el reportaje y el rostro en directo de Makoke desde el plató. La expareja de Kiko Matamoros lo sigue sin perder un solo detalle, y sus esfuerzos por contener su gesto acaban siendo en vano, pues terminó esbozando una sonrisa ante las bromas y chanzas ridiculizando el vídeo de Marta López Álamo, actual mujer de Kiko Matamoros.

La publicación de TikTok en cuestión consiste en unos consejos de Marta López Álamo para llevar un peinado con efecto mojado en el pelo... Pero claro. Todo se complica a medida que, después de lavarse el cabello, la mujer de Kiko Matamoros se echa sin parar uno y otro producto, y pasa el secador. Es decir, un proceso complejo que dista mucho de mojarse el pelo y echarse espuma, u otra fórmula sencilla. Y, además, el resultado no convence a muchas, que acabaron haciendo un chiste del asunto.

"Así es la vida", el programa de Sandra Barneda, puso la guinda al pastel con su reportaje. "El truco de belleza de Marta López ha causado estragos en redes sociales", comienzan diciendo. Más adelante, después de enumerar los muchos productos que se echa la influencer en el pelo, hace un chiste el locutor del reportaje: "Solo le ha faltado ponerse un poco de.... 'Nocillaaa, qué merendillaaaa".

La calle habla

Fiesta de verano' estrena nuevo apartado en el que los colaboradores escuchan lo que la gente de la calle opina de ellos. Makoke estrena esta sección y se enfrenta a la opinión pública. Las críticas hacia la expareja de Kiko Matamoros giran en torno a "la vida de lujo" que lleva mientras tiene una deuda con Hacienda.

"Yo no podría estar tranquilo, gastándome todo el dinero de vacaciones y no pagar mi deuda", "si tiene dinero para vacaciones, tiene dinero para pagar su deuda con Hacienda", "a mí me agobiaría ser ella y no pagar mis deudas e irme por ahí", "que se quede en casa mientras termina de pagar"... son algunos de los duros comentarios.

Makoke quiere responder a todas estas personas y aclara que a muchos de los lugares a los que acude de vacaciones, es a cambio de un intercambio publicitario. Reconoce que la invitan a muchos de estos sitios y que, además, tiene amigos con barcos (que serían los barcos en los que la vemos continuamente).

Según las informaciones de 'Fiesta', Makoke tiene una deuda millonaria con el fisco, aunque ella asegura que la deuda no es de ella. Aparece en la lista de famosos morosos porque debe cerca de un millón de euros, pero ella tiene otra versión al respecto: "No estoy preocupada. Esa deuda no es mía, está todo judicializado, ya ha habido una instrucción".