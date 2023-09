Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Aunque parece que el programa siempre se ha emitido en Honduras, este no es el único destino. En el año 2000 se grabó en Panamá, en 2001 en Seychelles, en 2003, año en el que se emitieron dos ediciones, y en 2006, en la República Dominicana, en Brasil en 2004, en Kenia en 2005, en Nicaragua en 2010 y, finalmente, en Honduras, entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022.

La versión española de Supervivientes comenzó con dos ediciones de concursantes anónimos el 10 de septiembre de 2010 en Telecinco. Después, cambió de cadena y se emitió en Antena 3 bajo el nombre de "La isla de los famosos" durante cuatro ediciones, en una de ellas alternando famosos y anónimos.

Hasta ahora, el programa pertenecía a la productora Bulldog Tv, pero tras el final de esta edición, en 2024 pasará a formar parte de Cuarzo Producciones, productora que ya se encarga de emitir en la cadena de Mediaset La isla de las tentaciones.

Asalto en plena calle

Lo que ha vivido recientemente Antonio Pavón será una experiencia deifícil de olvidar. El exconcursante de 'Supervivientes' ha querido alertar a los ciudadanos tras haber sufrido la experiencia más terrorífica que recuerda y, de la que por suerte, ha podido salir sano y salvo. El que fuera también concursante de 'La casa fuerte' ha sido víctima de un asalto en plena calle por el que acabó inconsciente y despertó en la puerta de su casa.

Cambio físico

Este verano el que ha pasado por quirófano para mejorar su figura ha sido Antonio Pavón. El ex concursante de 'Supervivientes 2020' ha pasado por la sala de operaciones de un cirujano peruano y luce un six pack de impresión. Tan contento está el torero que se compara con el mismísimo Ryan Gosling: "Soy como Ken". Así es su impactante cambio físico.

A pesar de que el maestro afirma estar encantado con su nuevo "six pack", son muchas las críticas que ha despertado su nuevo abdomen. "No se ve natural", indica en los comentarios una seguidora del médico estético. El resultado final de la intervención también ha sido criticado en la televisión peruana: "Te has quedado dormido en una rejilla. Mejor no recomiendes (hacerse la cirugía). Yo veo un Pavón a la parrilla" le advirtió el presentador del magacín 'América Hoy', Edson Dávila.