Al margen de la polémica en la que está inmerso Bertín Osborne por su próxima paternidad con Gabriela Guillén, y por las declaraciones de Chabeli Navarro -asegurando que ella también se quedó embarazada de él pero abortó porque el cantante la habría convencido para ello- Fabiola Martínez está viviendo uno de los veranos más especiales de su vida.

Compaginando a la perfección su trabajo como colaboradora en 'Y ahora Sonsoles', sus escapadas a la playa con amigos y los periodos que le corresponde estar con los dos hijos que tuvo con el artista -Kike y Carlos, de 16 y 14 años- la modelo venezolana nos dejó sin palabras hace unos días al compartir en sus redes sociales un posado en bikini presumiendo de cuerpazo.

A sus 50 años Fabiola luce estupendo, pero no sin esfuerzo. El secreto, como desvela, es "cuidarme". "Me lo curro, mucho régimen, ejercicio. Hay que cuidarse" apunta. "No sabes lo que estoy triunfando", reconoce.

Respecto a cómo está llevando el verano, explica que "me estoy repartiendo bien entre trabajo y descanso, y la verdad es que muy bien. Sacando ratitos para mí que me hacía falta".

"Ningún" amigo especial en el horizonte porque, como a pesar de bromear con la posibilidad de conocer a alguien a raíz de su posado en bikinazo, no tiene ganas de enamorarse: "Lo digo de broma porque siempre estáis con el cachondeo. No, no, la verdad es que no tengo ahora mismo ningún interés y estoy super bien tranquilita, disfrutando de mí, de mi vida y de mi trabajo y de mis hijos pronto que vendrán ya cuando empiece el cole".

Amigos, viajes y haciendo vida

Desde su divorcio de Osborne tras casi dos décadas de relación, no ha trascendido ninguna información concreta sobre posibles nuevos romances de la modelo. Fabiola ha mantenido discreción sobre esta faceta íntima de su vida, aunque algunas declaraciones en este tiempo nos han dado pistas sobre esta cuestión.

En junio del año pasado, dejaba abierta la posibilidad de una futura reconciliación con Bertín, reconociendo que siempre nunca tendría "la puerta cerrada" para su exmarido. Meses más tarde, la colaboradora parecía cambiar el rumbo de sus palabras, reconociendo estar abierta al amor y "dejarse querer", admitiendo aún así que no había llegado el hombre que la conquistase de nuevo.

Deja la televisión

Con la nueva temporada a la vuelta de la esquina, las principales cadenas ya ultiman los detalles de sus apuestas para este curso. Sin embargo, en Antena 3 lo que más ha sorprendido es el adiós de Fabiola Martínez de la cadena. Tras convertirse en una de las colaboradoras más importantes de la primera temporada de 'Y ahora Sonsoles', la modelo venezolana no continuará en la nueva entrega que se estrena el próximo lunes 4 de septiembre.

Fabiola Martínez, tal y como ha avanzado Dani Carande a Diez Minutos, ya no va a formar parte del elenco de colaboradores de 'Y ahora Sonsoles', el programa presentado por Sonsoles Ónega. La modelo va a ser una de las grandes ausentes de la nueva temporada que se estrena de manera inminente y el equipo ya ha mostrado su pesar por esta marcha.

Sin embargo, la ex de Bertín Osborne no va a estar quieta ni un solo segundo y tras confirmarse en el medio citado anteriormente que no va a llevar a cabo ningún cambio de cadena ni programa, se ha podido saber que "tiene un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con la televisión". Se desconocen los detalles de esta nueva etapa profesional que emprende Fabiola Martínez, pero con este gesto de dejar la pequeña pantalla ha asegurado que se va a volcar en cuerpo y alma en el proyecto que tiene entre manos.