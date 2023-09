Continúa la polémica con el caso Rubiales. Un nuevo vídeo que se ha publicado en las redes sociales y han difundido diferentes medios de comunicación ha vuelto a dividir a la opinión pública. 'El programa del verano' emite las últimas imágenes de Jenni Hermoso en el autobús de la selección española hablando abiertamente del beso que Luis Rubiales le dio en la boca. Patricia Pardo, tras revisar el vídeo, sale en defensa de la jugadora y critica la artimaña pública del presidente de la RFEF.

En las últimas imágenes presuntamente utilizadas por Luis Rubiales para defenderse aparece Jenni Hermoso tomándose a risa el beso. Coge el móvil, enseña a sus compañeras una foto donde la comparan con el famoso beso de Sara Carbonero e Iker Casillas y sonríe ante ante las bromas de sus compañeras. Sin embargo, después de haber sido campeona del mundo, la delantera explica la versión de los hechos a otra jugadora: "¿No la habéis visto? Él emocionado y tal, viene y me ha cogido así -gesticula con las manos hacia la cara-...". La presentadora toma la palabra para dar su opinión sobre el hecho: "Hay personas que están intentando tirar por tierra la versión de Jenni porque no ven correcto o coherente este comportamiento, el primero que lo intenta tirar es el propio Luis Rubiales porque lo mostramos como un documento que él ha presentado, al parecer, a través de sus abogados ante la FIFA".

"Esto ocurre siempre, tantas veces, cuando hablamos de una agresión...", dice muy resignada Patricia Pardo. Tras esto, la presentadora añade: "Nosotros no lo vamos a calificar porque no sabemos si puede ser un delito, simplemente un acto sancionable y no lo vamos a calificar como una agresión sexual, pero la propia víctima lo ha calificado así".

Comunicado

La polémica sobre el beso que Luis Rubiales profirió a Jenni Hermoso tras alzarse con el mundial de fútbol femenino sigue dando titulares. Ahora, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol va un paso más allá y lanza un extenso comunicado en el que parece mostrar una actitud más alejada de la que hizo gala en su última aparición pública. Una intervención duramente criticada y en la que aseguró que no iba a dimitir. Tras hacerse pública la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) quien ha calificado de falta “grave” el beso a Jenni Hermoso, el exfutbolista ha querido pronunciarse.

Reafirmándose en su postura de que el "La espontaneidad y felicidad del histórico momento, nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos. Repito: con consentimiento de ambas partes, tanto en los cariñosos abrazos, como en el pico y posterior despedida llena de afectuosos gestos mutuos, que se produjeron en la tarima de entrega de las Medallas", Rubiales manifiesta su confianza en "la independencia de los órganos donde se debe dirimir esta cuestión, pese a que la presión política y de determinados medios es tan interesada como brutal y a que la información sobre este asunto está siendo objeto de multitud de manipulaciones, mentiras y censuras, pero la verdad solo tiene un camino y por eso repito, confío en que se hará justicia", explicaba en el texto.

En el comunicado también ha aprovechado para agradecer "el apoyo creciente de la gente en la calle y en las redes sociales. Siento que algo ha cambiado y ante una injusticia y juicio público tan espurio, el ciudadano de a pie, mujeres y hombres por igual, se han unido. Quiero agradecerlo aquí y ahora. Es el momento de darles las gracias infinitas por su inmenso apoyo, por creerme, por no dejarse llevar por esta campaña fabricada en mi contra. El apoyo popular me refuerza en la idea de que este asunto se ha magnificado y sacado de contexto por otros motivos".