Marta Riesco pasó de tenerlo casi todo a no tener casi nada. La reportera trabajaba en Telecinco y tenía una relación que muchos creían irrompible, pero todo fue truncándose. El detonante fue una rueda de prensa de José Ortega Cano donde la reportera, que trabajaba para el programa Fiesta que presenta Emma García en Telecinco tuvo un encontronazo con la reportera de otro programa de la cadena.

La cosa no salió nada bien, hubo cruce de acusaciones y Marta Riesco llegó a pedir ayuda a los directivos de la cadena. También quiso tomarse la justicia por su mano y amenazó con hablar sobre algunas de las caras más conocidas de Telecinco. Finalmente, y tras una baja médica de unas semanas, la reportera volvió a su programa. Pero no le duró mucho, a la semana fue despedida.

Además, antes trabajó como reportea en El programa de Ana Rosa, de donde salió tras salir a la luz so sonada relación con Antonio David Flores en plena polémica en la cadena por la docuserie de Rocío Carrasco. Marta Riesco se refugió entonces en su novio, Antonio David, y explotó su trabajo como influencer. De hecho, ironías de la vida, Ana Rosa se ha despedido de su programam de las mañanas el mismo día que Marta Riesco anunciaba su regreso a los reportajes. Ana Rosa Quintana cerró este martes una etapa de más de 18 años al frente de las mañanas de Telecinco. La comunicadora puso punto y final a 'El programa de Ana Rosa', haciendo una petición muy especial a todo su equipo: "He pedido encarecidamente a todos mis compañeros, a Xelo Montesinos y a ti (Joaquín Prat) no hacer nada porque para mí es bastante duro irme".

Por su parte, Marta Riesco una intensa vida como influencer. Cada día gana más seguidores con sus publiaciones en las que muestra todos los aspectos de su vida. Ahora, Riesco ha anunciado que tiene un nuevo proyecto. "Hello People!!! Tengo notición y de los buenos! Gracias a @gleeden_es, la app de citas para mujeres liberadas, he vuelto a hacer un súper repor para vosotras!!!! ¿Creéis que la infidelidad femenina está peor vista que la masculina? Me he ido a mi entorno de confianza #lasmartashian xa debatir este tema!!! Qué opináis vosotr@s? Os leo en comentarios!!!!

Momentos de bajón

Sin embargo, la exreportera tiene sus momentos de bajón y los muestra en sus redes. Así, hizo una publicación donde se la ve llorando y que acompaña con el texto: "Todo se me viene encima, nadie es tan fuerte como pensáis, ni siquiera yo".

Tratamiento psiquiátrico

Marta Riesco no duda en "desnudarse" delante de sus seguidores para que conozcan cómo es en realidad y cómo se encuentra cuando las cámaras dejan de grabar. Pero eso también significa que, en muchas ocasiones, la imagen no es tan perfecta como se suele pintar en Instagram.

A pesar de los grandes avances de la periodista a nivel anímico, algo que en gran medida debe a la 'operación buenorra', un reto que está ayudándole a mejorar su estilo de vida mientras trabaja para alcanzar su físico deseado, su última revisión con su psiquiatra le ha dejado un mal sabor de boca. Aunque le gustaría poder superar este bache de forma definitiva para poder seguir con su vida y dejar de depender de una medicación para poder avanzar, su doctor le ha avisado de que no es una buena idea.

"La verdad es que no dejo las pastillas de la felicidad, aunque me encuentro mejor, pero me quedan muchas cosas todavía. Muchos momentos que van a ser estresantes y por mi salud mental mi psiquiatra ha decidido que no las abandone", ha comenzado a explicar.

Marta ha confesado, además, que "he tenido muchas pérdidas este año y es como que he intentado echarle un par a la vida y que eso no me hunda, pero me ha dicho que 'la hostia siempre llega'. Estoy un poco ahí encajada, me siguen importando las cosas mucho porque no he avanzado en ese dolor. Tengo que aprender a vivir sin ellas".