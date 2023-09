"Menudo cambio, no parece ni él". Así han definido el nuevo look de Artur Dainese las miles ed personas que siguen al ucraniano en redes. Y es que el concursante de Supervivientes no para de dar que hablar por sus últimos movimientos por Instagrm.

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional. El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos. Asraf Beno 'regresa' a Supervivientes: "no lo supero", dice el futuro marido de Isa Pantoja El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición. Aunque parece que el programa siempre se ha emitido en Honduras, este no es el único destino. En el año 2000 se grabó en Panamá, en 2001 en Seychelles, en 2003, año en el que se emitieron dos ediciones, y en 2006, en la República Dominicana, en Brasil en 2004, en Kenia en 2005, en Nicaragua en 2010 y, finalmente, en Honduras, entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022. La versión española de Supervivientes comenzó con dos ediciones de concursantes anónimos el 10 de septiembre de 2010 en Telecinco. Después, cambió de cadena y se emitió en Antena 3 bajo el nombre de "La isla de los famosos" durante cuatro ediciones, en una de ellas alternando famosos y anónimos. El drama de una ganadora de Supervivientes: en coma tras sus graves problemas de salud Hasta ahora, el programa pertenecía a la productora Bulldog Tv, pero tras el final de esta edición, en 2024 pasará a formar parte de Cuarzo Producciones, productora que ya se encarga de emitir en la cadena de Mediaset La isla de las tentaciones. La oscura vida de Artur Artùr Dainese se ha convertido en una figura reconocida en España debido a su participación en Supervivientes, donde logró llegar a la final y ocupar la quinta posición en el podio. Tras su salida del programa, reveló su deseo de establecerse en nuestro país, aunque no proporcionó detalles sobre sus planes futuros. Sin embargo, al observar su actividad en las redes sociales, es evidente que ha cumplido su objetivo y ahora reside en Ibiza. En la mágica isla comparte muchas fotos con Raquel Arias, su gran amiga del concurso, y ambos salen bastante de fiesta por allí.