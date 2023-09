Durante los últimos años, Tamara Gorro y Ezequiel Garay han protagonizado diferentes idas y venidas. Finalmente y tras varias rupturas, la pareja decidió poner fin a su matrimonio en diciembre de 2022, y fue este verano cuando la influencer decidió comprar una casa en Ibiza para disfrutar de esta nueva etapa de su vida.

Desde entonces, Tamara no ha dudado en compartir sus vacaciones en la isla pitiusa con todos sus seguidores, pero... ¿Omitiendo algunos detalles? La colaboradora siempre ha comentado con total naturalidad cuando sus hijos tenían que pasar unos días con su padre o, por el contrario, volvían a estar con ella, demostrando la buena relación que seguían manteniendo a pesar de todo.

Ahora, ha sido la cuenta de Instagram 'La Cuernis' quien ha desvelado algunas imágenes que demuestran el motivo por el que sus pequeños están pasando unos días con los abuelos en vez de con sus padres. Y es que la influencer y el futbolista estarían disfrutando de unos días a solas en la isla, donde estarían recuperando la llama de su amor.

En algunas imágenes compartidas por 'La Cuernis', podemos ver como ambos han disfrutado de un espectacular día en barco. Pero no solo eso, y es que también hay fotografías de la pareja cenando juntos en un espectacular restaurante o incluso paseando de la mano por las baleares.

Podemos decir que la historia de amor entre Tamara y Ezequiel continúa y, aunque parecía que había llegado a su fin, el sentimiento qué les une es tan fuerte que siempre acaban luchando contra todas las adversidades que se interponen en sus caminos para poder estar juntos.

Pillados

Poco se ha sabido desde que Tamara Gorro y Ezequiel Garay anunciaron su separación hace ocho meses, hasta ahora. Durante las últimas semanas los rumores en torno a la posible reconciliación entre la pareja han ido creciendo poco a poco.

Fue hace tan solo unos días cuando se pudo volver a ver a Tamara y a Ezequiel disfrutando de unas románticas vacaciones juntos en Ibiza, algo que hizo saltar las alarmas sobre una posible segunda oportunidad entre ambos.

Pero, ha sido este mismo sábado cuando la pareja ha llamado la atención de los medios al haber sido captada por las cámaras volviendo de su viaje al aeropuerto de Madrid, juntos.

Pese a que Tamara aún no ha confirmado ni desmentido los rumores, la modelo ha dedicado unas palabras a los medios al verse sorprendida por la prensa: "¡Vaya cazada, vaya cazada!".

‘’El día que yo tenga algo que decir lo diré, de verdad. Sabéis que no me gustan los juegos, ni los despistes porque ya me conocéis perfectamente y no soy partícipe de eso, a las pruebas me remito. El día que yo considere que tenga algo que decir, os justo que lo diré’’, explicaba Tamara Gorro.