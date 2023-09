Tamara Falcó e Íñigo Onieva finalmente han dado el paso hacia el matrimonio. Su boda, repleta de lujo y elegancia, presentó varios elementos que no pasaron desapercibidos, aunque uno de ellos fue objeto de crítica en las redes sociales, considerándolo como "vergonzoso".

Después de atravesar altibajos en su relación, la hija de Isabel Preysler y Íñigo Onieva han materializado su compromiso en una ceremonia nupcial. Hace apenas unos meses, pocos creían en la posibilidad de este acontecimiento tras la ruptura de la pareja al difundirse fotos de Íñigo besándose con otra mujer en un festival de música en Estados Unidos. Este quiebre ocurrió días después de anunciar su compromiso. Tamara misma reveló estos detalles en una conferencia de prensa, por la cual se estima pudo haber recibido una remuneración cercana al millón de euros, aunque no está claro si en efectivo o en especie.

A lo largo de los meses, la pareja se reencontró públicamente en un par de ocasiones, lo que presagiaba una posible reconciliación, finalmente concretada. Compartieron un viaje romántico al Polo Norte, inmortalizado en fotografías detalladas por la revista Hola. Desde entonces, su única separación ocurrió cuando Íñigo Onieva tuvo que viajar al otro lado del mundo por motivos laborales, mientras Tamara concentraba su atención en sus compromisos profesionales.

Sin embargo, durante la ceremonia, la casulla del sacerdote se incendió, provocando que una de las invitadas tuviera que apagar el fuego apresuradamente.

Luego de llevar a cabo una de las bodas más destacadas en el mundo del entretenimiento, Tamara Falcó e Íñigo Onieva emprendieron su ansiada luna de miel en África. Entre los videos e imágenes filtrados del viaje, también se ha revelado que la marquesa de Griñón enfrenta un nuevo problema derivado de su matrimonio con el empresario. Esta vez, la cuestión involucra la intimidad de la pareja, según lo reportado por algunos medios y en el programa de Ana Rosa en Telecinco.

Huye de la prensa

Tras su enlace matrimonial y una luna de miel de ensueño, parece que Tamara Falcó e Íñigo Onieva comienzan con su rutina. Hace unos días dieron por finalizadas sus vacaciones en Sotogrande y ahora ambos se encuentran en Madrid, disfrutando de los primeros meses de su matrimonio.

Este fin de semana se ha podido ver al empresario y lo cierto es que se ha mostrado parco en palabras cuando se le ha preguntado por el balance que hace de este verano al lado de su mujer: "Todo bien, gracias". Sin querer dar más detalles, Íñigo esperaba en el exterior de su casa hasta que le viniesen a recoger.

Una contestación que no es nueva, ya que el marido de Tamara suele tantear a los medios de comunicación asegurando que todo está bien y que no hay ningún problema, sea la pregunta que sea... por eso no nos sorprende que ahora, en plena resaca emocional de estos meses, la respuesta sea la misma.

Ahora, el empresario y la Marquesa de Griñón comenzarán una de las etapas más bonitas de su relación: se irán a vivir al piso que adquirió ella muy cerca de la casa de su madre y allí darán inicio a esta nueva vida ya casados.