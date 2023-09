Los espectadores de El Programa de Ana Rosa vivieron el pasado jueves el abandono de su presentadora, que se pondrá al frente de las tardes de la cadena a partir de septiembre. Su sustituta desde este viernes ha sido Patricia Pardo: "Necesito recuperarla". cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal.

Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

Cambio de cadena

Esther Sánchez Agüero se despedía el pasado viernes de todo el equipo de ‘Más vale tarde‘. «Es tu último día con nosotros», le comentaba Marina Valdés a la reportera tras la emisión de su último reportaje sobre la seguridad del festival Sonorama Ribera de Aranda de Duero.

«Queremos darte las gracias por todo lo que hemos compartido contigo, delante y detrás de la pantalla», terminaba diciéndole Marina Valdés a su compañera. Unas palabras que hicieron muy difícil que Esther mantuviera la compostura y no llorara delante de las cámaras. «Yo pensaba que no iba a llorar más, pero en esta cadena nunca se sabe», reconocía ella. «Te lo voy a poner fácil, porque no hace falta desearte suerte. No la necesitas», añadía Valdés en alusión a su nueva etapa junto a Ana Rosa Quintana.

Nuevo programa

La presentadora Ana Rosa Quintana estrena tardes en Telecinco el próximo 18 de septiembre con TardeAR, el magacín que ocupará el hueco en la parrilla que dejó Sálvame y lo hace con una gran vocación de modernidad y experimentación.

El salto a las tardes hace imposible obviar que se enfrentará a las comparaciones con su predecesor, Sálvame, sobre lo que se le preguntaba si quedaría con algún elemento de ese espacio, como las meriendas en directo. Con su retranca y humor, Ana Rosa contestaba: "Sálvame tenía un estilo maravilloso, La Fábrica de la tele son grandes creadores de contenido y hacían cosas como merendar en el programa, pero yo no meriendo, yo tardeo... si acaso me tomo un gintonic", decía entre risas.