La televisión ha amanecido este martes, 5 de septiembre, con la triste noticia de la muerte de María Teresa Campos a los 82 años. 'El programa del verano' ha dedicado su primer tramo a informar del fallecimiento de la veterana comunicadora, contando además con la intervención de amigos y compañeros de profesión como Luis del Olmo y Toñi Moreno. Sin embargo, el homenaje se ha torcido cuando Alessandro Lequio ha hecho un comentario que ha dejado descolocados a sus compañeros.

"Hay una cosa que tengo que decir. He escuchado a muchos decir que era la reina de las mañanas. Aquí, si ha habido una reina de las mañanas es Ana Rosa Quintana, que ha liderado un programa durante 20 años, basta de tonterías", ha soltado el colaborador del magacín ante colaboradores como Kike Calleja, que no ha ocultado su malestar con el italiano: "No hay que quitarle el mérito que ha tenido Teresa".

"Luego llegó una y la destronó", insistía Lequio mientras Calleja, junto a otros tertulianos como Antonio Rossi, apuntaban que no se trataba de una competición: "Hay que reconocer el mérito que ha tenido Teresa durante muchísimos años". "¿No competía ella con Ana Rosa? ¿Me lo vas a contar tú a mí? ¿Tú a mí?", ha replicado Lequio, elevando el tono de voz y provocando un incómodo momento en plató.

Patricia Pardo se ha visto obligada a intervenir para intentar calmar los ánimos: "Oye de verdad, por favor. No creo que esté reñida una cosa con la otra". "Aquí la única reina de las mañanas es Ana Rosa Quintana. A mí tanta falsedad, no", ha vuelto a repetir Lequio ante la presentadora, que le recordaba que no era "el día" para tener ese debate: "Son etapas diferentes y no se le está restando mérito a nadie, faltaría más, estando en su programa".

"Creo que no es el momento ni es el día, estamos hoy a otra cosa", ha recordado para mostrar su rechazo a la reacción de Lequio: "Es un día para darle su sitio, se acaba de ir". "Cuando la propia reina de las mañanas se lo ha dado, es que de verdad... Son conceptos que no están reñidos. Son bautizos que me parecen ridículos, no se le está restando mérito profesional en absoluto a nadie. E insisto en que no es el día, pero es tu opinión", ha zanjado haciendo referencia a las palabras que le dedicó Ana Rosa a María Teresa en el FesTVal de Vitoria.

Por su parte, seria y cubriendo sus gafas con grandes gafas de sol, Ana Rosa aseguraba que "nos hemos venido de Vitoria nada más enterarnos de la noticia".