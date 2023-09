María Teresa Campos ha fallecido este martes, 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La presentadora de comunicación ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz a causa de "un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda" y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Nacida en Tetuán, pero instalada en Málaga desde que cumplió un año de edad, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga y sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los llevó a cabo en Radio Juventud Málaga, donde participó en un concurso. A partir de entonces, su voz empezó a sonar con fuerza llevando a cabo diversas tareas radiofónicas.

En 1964 se casó en Málaga con el periodista José María Borrego, un compañero de radio desde hacía años y el padre de sus hijas: Terelu Campos y Carmen Borrego. Siempre comprometida con la causa feminista, sus ansias de llegar a ser lo que siempre había soñado, María Teresa se muda a Madrid en 1981, nombrada ya Directora de Informativos de RCE tras una larga trayectoria en los medios de Málaga.

Ese mismo año comienza a colaborar en el programa de televisión 'Esta noche', presentado por Carmen Maura y, tres años más tarde es elegida para los programas Estudio directo, junto a 'Marisa Abad', 'La tarde?' y 'Diario de sesiones', todos ellos compaginados con la dirección y presentación de 'Apueste por una' en RNE.

Conocida nacionalmente como María Teresa, fue Jesús Hermida quien cuenta con ello para 'Por la mañana' y desde entonces, se convierte en 'chica Hermida'. Sin descuidar su trayectoria en la radio, la comunicadora continua por los platós de televisión hasta 1996, cuando ficha por Telecinco y comienza a presentar y dirigir 'Día a día', programa con el que se le empieza a llamar 'la reina de las mañanas'.

En 2004, María Teresa se marcha a Antena Tres con 'Cada día' y compitió con Ana Rosa Quintana, la 'reina de las tardes' por aquella época. Un año más tarde, después de 'perder' la batalla con Telecinco, la comunicadora se retira y, tras un año de descanso, vuelve con más fuerza que nunca.

'El laberinto de la memoria', 'La mirada crítica'... hasta que comienza en 2010 su tan querido '¡Qué tiempo tan feliz!', emitido todos los fines de semana hasta 2017, cuando grabó un docureality junto a sus hijas, 'Las Campos', además de sus muchas apariciones en otros espacios televisivos como invitada.

El último proyecto que conocimos de María Teresa Campos fue 'La Campos móvil', donde entrevistó a Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, las apariciones de la comunicadora han sido contadas en los platós de televisión y también escasas las entrevistas que ha dado en la prensa escrita.

Cuidada por sus dos hijas, Terelu y Carmen, y también por la persona de su máxima confianza, Gustavo, María Teresa ha estado en un segundo plano, disfrutando de su familia y de todos los seres queridos que le han demostrado su amor estos últimos años.

Muy discreta con su vida amorosa, la presentadora volvió a confiar en el amor después de la separación de su marido de la mano de Félix Arechavaleta o José María Hijarrubia, siendo Edmundo Arrocet su última pareja sentimental, que duró desde el verano de 2014 hasta diciembre de 2019.

Hoy, el mundo de la comunicación se despide de una de las grandes, una mujer que se dejó la piel en todos los espacios donde trabajó para darle voz a la sociedad, pero sobre todo concienciar a todos de los derechos feministas. Icono y ahora leyenda, María Teresa Campos seguirá viva por los platós porque ella inventó una forma de hacer televisión que sigue presente en la mayoría de los espacios en la actualidad.

Despedidas

Rostros conocidos de este país han querido rendir su homenaje a María Teresa Campo. como Toñi Moreno: "Jefa, lo que te quiero te lo he dicho tantas veces... y lo que te voy a echar de menos solo lo sé yo. Has tenido las mejores hijas que pudiste soñar @carmenborregocampos @terelubcampos, y la vida que peleaste. Desde donde estés, sé que seguirías riñéndome como siempre. Te quiero jefa". O Sandra Barneda: "Tengo todavía pegada a mi esa mirada intensa, curiosa, incisiva con la que recogías la vida y a cualquier entrevistado. Tantos - Qué tal Sandrita! ¿Qué tal vas? - al cruzarnos por los pasillos de tele5. Tu risa espontánea, de ojos llorosos y complicidad resuenan en mi cabeza. Estoy triste por tu partida. Los de aquí nos hemos quedado huérfanos... Así espero que hayas recibido 'el otro lugar' entre risas y mirada curiosa dispuesta a conocerlo todo. Te has ido, pero La Campos se queda para siempre en nuestra memoria, como lo que fuiste : una grande".

Jorge Javier Vázquez también ha escrito un emotivo mensaje en recuerdo de la veterana presentadora. "Querida Teresa. Cuando era un adolescente te veía desde el comedor de mi piso de San Roque y fuiste compañía y apoyo en esos años complicados en los que un adolescente se está descubriendo. Mujer comprometida y profesional indiscutible. Nuestras peleas han sido tan épicas como nuestras reconciliaciones. Desde hace años formas parte de la Historia de la Televisión de nuestro país con mayúsculas pero, por encima todo, y más importante, eres parte de nuestra memoria. Descansa. Te quiero". Unas palabras, en particular, que han sido criticadas por detractores del presentador en la red social X. "Para quererla y admirarla tanto, la falta de respeto con que la trataste en vuestros últimos encuentros televisivos fueron vergonzantes, hirientes y para mi imperdonables… hoy podrías haber añadido a tu despedida un “Perdón María Teresa” quizá sería más creíble tu despedida". "Poco aprendiste de ella", escribían varios usarios