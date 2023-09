La presentadora televisiva María Teresa Campos ha fallecido este martes, 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La comunicadora ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Nacida en Tetuán, pero instalada en Málaga desde que cumplió un año de edad, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga y sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los llevó a cabo en Radio Juventud Málaga, donde participó en un concurso. A partir de entonces, su voz empezó a sonar con fuerza llevando a cabo diversas tareas radiofónicas.

En 1964 se casó en Málaga con el periodista José María Borrego, un compañero de radio desde hacía años y el padre de sus hijas: Terelu Campos y Carmen Borrego. Siempre comprometida con la causa feminista, sus ansias de llegar a ser lo que siempre había soñado, María Teresa se muda a Madrid en 1981, nombrada ya Directora de Informativos de RCE tras una larga trayectoria en los medios de Málaga.

Ese mismo año comienza a colaborar en el programa de televisión 'Esta noche', presentado por Carmen Maura y, tres años más tarde es elegida para los programas Estudio directo, junto a 'Marisa Abad', 'La tarde' y 'Diario de sesiones', todos ellos compaginados con la dirección y presentación de 'Apueste por una' en RNE.

Nuevo fichaje

María Teresa Campos fallecía este martes a los 82 años de edad. Todos los medios se volcaban con la comunicadora desde que se conocía la noticia de su ingreso en el hospital Fundación Jiménez Díaz, y los programas de televisión también le han rendido homenaje tras su fallecimiento.

Así lo ha hecho Así es la vida, espacio que ha contado con colaboradores especiales para su emisión especial. Entre ellos, se ha colado otro rostro de Sálvame.

Alonso Caparrós ha ocupado una silla del formato presentado por Sandra Barneda. La última vez que se vio al presentador fue despidiéndose en la longeva tertulia que ocupaba la misma franja horaria de Telecinco que el magacín actual.

Y es que Así es la vida ha contado durante sus meses en emisión con varios fichajes de Sálvame: primero aparecía José Antonio Avilés con una exclusiva que le valió una silla en el programa y un papel habitual como reportero. Más tarde, el espacio vespertino fichó a Antonio Montero.

La presentadora le ha dado la bienvenida a Alonso Caparrós, y ha expresado su alegría por verlo en su programa. Sobre el fallecimiento de la comunicadora, el presentador invitado ha expresado: "Me siento triste, me siento huérfano y me siento muy orgulloso, porque nadie puede discutir el talento de María Teresa, pero lo más importante es el cariño y la empatía que nos ha dado a todas las generaciones".