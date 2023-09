Se avecina una batalla televisiva más que interesante con el regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco. El presentador más popular de Mediaset vuelve al ruedo el próximo lunes tras el final de Sálvame, el atrevido programa que catapultó al máximo su carrera profesional. Y lo hace con Cuentos Chinos para intentar competir, nada más y nada menos, contra El Hormiguero, un show más que consolidado y cuya hegemonía en audiencias es poco menos que indiscutible.

Precisamente, el programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos estrenó ayer una nueva temporada -y ya van 18- y lo hizo queriendo dar un duro golpe de efecto ante el inminente estreno de su nueva competencia en Telecinco: Cuentos Chinos, con el ansiado regreso de Jorge Javier Vázquez.

Ese golpe de efecto ya era conocido desde que lo anunciaron: Isabel Pantoja como invitada estrella del estreno de la nueva temporada de El Hormiguero. Una artista con enorme tirón -y así se vio en la locura generalizada que formó en el plató de Antena 3 y sus alrededores- que además encierra un segundo mensaje de cara al regreso de Jorge Javier Vázquez.

Porque Isabel Pantoja fue personaje fetiche de Sálvame y Jorge Javier Vázquez, con quien mantuvo una gran relación personal y profesional hasta que todo terminó. Y ahora, justo cuando vuelve Jorge Javier, Pablo Motos, su nueva competencia en Antena 3, la lleva a su programa. No hace falta saber leer mucho entre líneas para apreciar la ironía de este movimiento televisivo, ya muy comentado...

Además, como era de esperar, El Hormiguero obtuvo una gran audiencia con Isabel Pantoja como invitada para la entrevista. Alcanzó un 18,7 % de share, lo que equivale a 2.356.000 espectadores; logrando además el minuto de oro con una 22,42% de share (2.922.000 espectadores).

Para tener una comparativa justa, el otro gran plato de la noche televisiva de este lunes, la final del Grand Prix en TVE, tuvo un 16,3% de cuota de pantalla, llegando a 1.486.000 telespectadores.

Isabel Pantoja se abrió además en la entrevista que le hizo Pablo Motos, con momentos emocionantes recordando a su madre. Pero es que además actuó cantando dos canciones junto a un nutrido grupo de músicos y se animó a bailar con bata de cola junto al propio Pablo Motos. Locura generalizada entre el público asistente al show. Y también a la entrada y salida del mismo.

Pero en el programa, el empujón de tener como invitada a Isabel Pantoja, ahora ausente de los programas de Telecinco, no fue el único recado para la competencia y el programa de Jorge Javier que está por venir el próximo lunes. Hubo un detalle que no pasó desapercibido para muchos telespectadores.

Llegó en el momento en el que las dos hormigas, Trancas y Barrancas, hacen preguntas comprometidas a la persona invitada representando una especie de rueda de prensa surrealista. El momento llegó en la última pregunta, a cargo de Barrancas. Las hormigas se inventan nombres de medios ficticios para enunciar las cuestiones. "Para Salvaslip Deluxe", espetó Barrancas .

Entonces, Isabel Pantoja no ocultó su regocijo con la parodia del nombre de Sálvame Deluxe utilizado por la hormiga, que quiso hacer sangre del extinto programa de Telecinco que catapultó a Jorge Javier Vázquez. La Pantoja, entre aplausos y carcajadas, incluso tuvo que dar un sorbo a su vaso de agua. Pablo Motos, por su parte, dio un toque de atención, más en broma que en serio, a Barrancas: "No hay día que no me saques de quicio". Así fue el recadito para Telecinco y Jorge Javier antes de su regreso para competir con El Hormiguero.

Ahora queda ver lo que consigue arañar Jorge Javier Vázquez en su competencia con El Hormiguero. Dos titanes de la televisión, frente a frente.