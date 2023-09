Miguel Bosé es un cantante y actor español, nacido en Panamá en 1956. Con más de cuatro décadas de trayectoria musical, Bosé ha dejado una huella imborrable en la cultura pop de habla hispana. A lo largo de su carrera ha experimentado con diferentes géneros y ha colaborado con algunos de los músicos más importantes de la industria.

Bosé comenzó su carrera musical en 1977 con su álbum debut "Linda". Sin embargo, su gran éxito llegó en la década de los 80 con el lanzamiento de "Bandido" y "Salamandra", discos que se convirtieron en referentes de la música pop en español. En ellos, Bosé mostró su versatilidad musical y su capacidad para mezclar géneros como el rock, el pop y la electrónica.

A lo largo de su carrera, Bosé ha explorado temas de gran importancia social en sus canciones, como la igualdad, la libertad y la justicia. En su álbum "Papito", lanzado en 2007, Bosé rindió homenaje a su padre, el torero español Luis Miguel Dominguín, y colaboró con algunos de los artistas más destacados de la música latina, como Ricky Martin, Shakira y Juanes.

En los últimos años, Bosé ha sido muy activo en redes sociales y ha utilizado su plataforma para abogar por diversas causas, como la protección del medio ambiente y los derechos de los animales. También ha sido muy crítico con las medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia de COVID-19, lo que ha generado controversia en algunos sectores de la sociedad.

Palau y Bosé juntos de nuevo

Tras su divorcio en 2017, han tenido una relación más que tormentosa. Pero, a pesar del juicio por filiación que los enfrenta, en el que el Tribunal Supremo dio la razón al cantante, lo cierto es que Miguel Bosé y Nacho Palau han vivido un acercamiento después de que el escultor valenciano padeciera cáncer de pulmón, del cual ya está recuperado. Y tal ha sido su vínculo que incluso están pasando las vacaciones juntos.

Encontronazo

Se ha hablado mucho de Miguel Bosé estas últimas semanas, pero lo cierto es que a él no le gusta que resonar por los medios de comunicación si no es por cualquier motivo profesional y cada vez que tiene oportunidad, lo deja claro ante las cámaras. En el día de hoy ha reaparecido en el marco del FesTVal de Vitoria, presentando 'Bosé Renacido', una serie documental original de Movistar Plus+ donde abre su intimidad como nunca.

En la rueda de prensa, el cantante ha mostrado su enfado al preguntarle por el asalto que vivió en México: "A ver, chica, léete mi Instagram. Tu profesión es la información y debes informarte, hay que estar informada, entonces si te lees mi Instagram, esa pregunta no hubiese tenido ningún lugar. Jamás he dicho que México... si lees Instagram, ves la respuesta, y digo que no hay nada que me haga irme de México".

De hecho, Bosé ha dejado claro que México "es un país hospitalario que amo como mi segunda patria y esto es una cosa muy desgraciada, tan terrible aventura que le pasará a tantísima gente, pero no allá, sino que aquí mucho más.

El cantante ha asegurado que continúa viviendo allí porque es donde sus hijos quieren estar: "Mientras mis hijos estén creciendo, ellos van a decidir el lugar donde quieren estar y mi deber es apoyarles, y ellos quieren estar en México, tienen allí a sus amigos".

Tampoco ha querido hacer ninguna declaración cuando le hemos preguntado por el triste fallecimiento en el día de hoy de María Teresa Campos, tanto es así que ha pasado por delante de las cámaras in hacer caso a los reporteros que estaban a su lado.

Muy enfadado con la prensa, el artista ha querido pasar de largo cuando se le ha vuelto a preguntar por el asalta que sufrió hace unas semanas en México, ni si quiera ha querido aprovechar el momento para desmentir las diferentes informaciones que han salido en los últimos días.