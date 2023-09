La presentadora televisiva María Teresa Campos ha fallecido este martes, 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La comunicadora ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Nacida en Tetuán, pero instalada en Málaga desde que cumplió un año de edad, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga y sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los llevó a cabo en Radio Juventud Málaga, donde participó en un concurso. A partir de entonces, su voz empezó a sonar con fuerza en la radio española.

La fallecida deja dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. La primera, conocida también por sus apariciones en televisión, mantuvo una relación de tres años con el conocido periodista deportivo gijonés Pipi Estrada, quien ha querido tener unas bonitas palabras hacia la que un día fue su suegra.

Hace unos días, tras conocer el ingreso de la presentadora, Pipi Estrada aseguró en un programa de Telecinco que, en un plató de televisión, tuvo un debate sobre fútbol con la famosa presentadora. Al salir, María Teresa Campos, según Estrada, le dijo: "Me has vapuleado, hijo", aseguró.

Y hoy, tras su muerte, LA NUEVA ESPAÑA ha hablado con Pipi Estrada. El tertuliano quiso tener unas palabras de agradecimiento hacia la que fue su suegra: "Recuerdo cuando me llamó en el momento que salió la noticia de mi relación con su hija (Terelu Campos). Con la ironía y sarcasmo que la caracterizaban, me dijo que 'se te acabó el tiempo de casanova por la cuenta que te trae', y se puso a reír. Yo dije: 'Tranquila, suegra, que me ha quedado muy claro'. Teníamos mucha empatía por la forma y el sentido del humor que compartíamos. Fue muy generosa conmigo y luego entendí que, por ley natural, defendiera a su hija", comentó el gijonés respecto a su posterior traumática ruptura con Terelu Campos.

El periodista deportivo gijonés ha querido así, con estas palabras, expresar su cariñoso recuerdo sobre María Teresa Campos y su más sentido pésame a la familia pese a la compliada relación que mantiene con Terelu Campos.