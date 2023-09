La polémica sobre el beso que Luis Rubiales profirió a Jenni Hermoso tras alzarse con el mundial de fútbol femenino sigue dando titulares. Ahora, el que fuera presidente de la Real Federación Española de Fútbol va un paso más allá y lanza un extenso comunicado en el que parece mostrar una actitud más alejada de la que hizo gala en su última aparición pública. Una intervención duramente criticada y en la que aseguró que no iba a dimitir. Tras hacerse pública la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) quien ha calificado de falta “grave” el beso a Jenni Hermoso, el exfutbolista ha querido pronunciarse.

Reafirmándose en su postura de que el "La espontaneidad y felicidad del histórico momento, nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos. Repito: con consentimiento de ambas partes, tanto en los cariñosos abrazos, como en el pico y posterior despedida llena de afectuosos gestos mutuos, que se produjeron en la tarima de entrega de las Medallas", Rubiales manifiesta su confianza en "la independencia de los órganos donde se debe dirimir esta cuestión, pese a que la presión política y de determinados medios es tan interesada como brutal y a que la información sobre este asunto está siendo objeto de multitud de manipulaciones, mentiras y censuras, pero la verdad solo tiene un camino y por eso repito, confío en que se hará justicia", explicaba en el texto.

Son muchas las voces que se han alzado contra las palabras de Rubiales. Pero también hay otroas que, criticado los actos del presidente de la RFEF declaran no "sumarse al linchamiento". Es el caso de Risto Mejide, que desde 'Todo es mentira' se ha manifestado sobre este asunto. “Deberíamos apuntar más alto, y por eso no me sumo al linchamiento de Rubiales”. “La gente que ha puesto a Rubiales ahí, que incluso ha desestimado demandas contra Rubiales, que ha permitido ciertas cosas que se realizaban en la Federación, ahora se apunta al linchamiento y se rasga las vestiduras. Estoy en contra del machismo y de estas actitudes machistas, que son condenables hasta el punto de que la dimisión, pero también estoy en contra de la hipocresía”. Acto seguido, lanzaba un mensaje a los políticos: “No se apunten porque también los estamos mirando a ustedes”.