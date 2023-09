La presentadora televisiva María Teresa Campos ha fallecido este martes, 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La comunicadora ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Hoy, el mundo de la comunicación se despide de una de las grandes, una mujer que se dejó la piel en todos los espacios donde trabajó para darle voz a la sociedad, pero sobre todo concienciar a todos de los derechos feministas. Icono y ahora leyenda, María Teresa Campos seguirá viva por los platós porque ella inventó una forma de hacer televisión que sigue presente en la mayoría de los espacios en la actualidad.

Patricia Pardo entrevista en 'El programa del verano' a Christian Gálvez para pronunciarse sobre la muertede María Teresa Campos, explicar la estrecha relación que tenían y cómo Terelu le ha ido informando a lo largo de estos días.

El presentado ha entrado en directo muy afectado por la noticia, durante el rodaje del programa decide hacer un parón para dar unas palabras hacia una persona a la que tenía muchísimo afecto: "Tuve la oportuidad de escribirme con Terelu estos días y recordar un poquito lo mucho que nos queríamos, nos respetábamos y nos admirábamos".

"Lo que me llevo es que ella dijo públicamente lo mucho que me quería y lo que me veía por las tardes, pero es que también me lo dijo en privado", dice con el tono emocionado. Además, Christian Gálvez recuerda con cariño que "de hecho, se me quedará grabado cómo ella vino a participar al concurso solo para vivir la experiencia conmigo directamente"

"Tanto ella como el resto de la familia siembre me han transmitido un calor y un cariño indescrIptible... es un día complicado", termina diciendo Christian Gálvez. Por último, Antonio Rossi recuerda su época trabajando con Teresa Campos en 'Qué tiempo tan feliz': "Chris fue en muchas ocasiones, ella se desvivía por Christian, era pasión la que tenía, disfrutaba mucho viéndolo cuando hacía el programa, era su momento, nadie le podía molestar, no cogía el teléfono... Christian Gálvez era un invitado con letras mayúsculas porque ella estaba ilusionada por verle"