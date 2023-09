Bosco y Adara estaban llamados a ser la pareja del verano. Su romance en "Supervivientes" fue todo un "boom" para los seguidores del "reality", ya que pocos se esperaban que hubiese surgido el amor en la última edición del "reality". Cuando todo parecía que marchaba de maravilla entre ambos la bomba cayó y la pareja se rompió.

Aunque en un prime rmomento ni Bosco ni Adara Molinero confirmaron oficialmente la noticia, los movimientos en las redes sociales dieron indicios de problemas en su relación antes de que salieran la mayoría de las especulaciones. La alarma se encendió cuando Adara dio 'me gusta' a un comentario en una publicación, que luego deshizo, insinuando que la relación estaba en peligro.

El comentario decía: "Era obvio que todos sabíamos, no había pareja, no había encuentros, no había escapadas de ellos solos ni unas vacaciones solos. Una pareja tiene que tener sus espacios, pero ¿tantos? Él es así, es respetable, pero no pidas iniciar una relación si te vas a pasar el verano a tu bola."

Tras su ruptura con Adara Molinero, Bosco Martínez Bordiú se refugia en Manuel Cortés. Su amigo y excompañero de ‘Supervivientes’ está siendo un baluarte para el sobrino de Pocholo, que ha decidido dejar Madrid y a su ex atrás y escaparse unos días a Sevilla con el hijo de Raquel Bollo. Agradecido por todo lo que ha hecho por él, el ganador del reality de Telecinco envía un mensaje de agradecimiento a su amigo y a todos los que le han acompañado en este viaje.

“Quiero agradecerle tanto, tanto, tanto estos días en Sevilla que tanto necesitaba… Me alegro de haber esperado 25 años para venir porque ha sido increíblemente increíble”, ha dicho refiriéndose a su amigo “Manolito” mientras deja constancia de lo importante que han sido para él estos días de desconexión.

Era la primera vez que Bosco visitaba la capital hispalense. Sevilla, su gente y forma de ver y entender la vida no han defraudado al joven, que ha prometido volver. Sus días han estado llenos de “flamenco, bulerías y mucho arte”, porque allá “por donde pasa el Guadalquivir la gente sí que sabe vivir”.

Manuel Cortés y la gente de Camas se han convertido en los perfectos anfitriones para Bosco Martínez-Bordiú, que jamás olvidará este viaje.

“Mi casa es tu casa y lo sabes, te veo pronto hermanito”, ha respondido el hermano de Alma Bollo, para quien Bosco es ya una persona muy importante en su vida.