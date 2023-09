Kiko Matamoros ha querido mojarse estos días respecto a la negociación que los partidos en el Gobierno de España están realizando con el político fugado catalán Carles Puigdemont para intentar alcanzar un acuerdo con el objetivo de conseguir los votos necesarios para mantenerse en el poder. Y lo ha hecho de forma clara.

Kiko Matamoros, que no oculta sus tendencias y opiniones políticas, critica duramente a los partidos de izquierda por lo que él entiende que es una intolerable negociación con un político desacreditado por las causas judiciales abiertas a raíz del referéndum ilegal que promovió siendo presidente de la Generalitat de Cataluña.

"Puigdemont pone de rodillas al Gobierno de España. Fascinante", publicó irónicamente, acompañando su mensaje con dos emoticonos de una cara vomitando. Entre todas las respuestas que obtuvo, el conocido colaborador de Sálvame y Telecinco se fijó en una, a la que acabó contestando con un zasca.

Se trata de una mujer que le censuró recordando sus deudas con la Agencia Tributaria. "Así nos va, ¡un gran deudor a Hacienda, dando lecciones!", criticó esta tuitera.

Ese ataque llegó al propio Kiko Matamoros, que, en su respuesta, cargó duramente con Puigdemont. A mí, como a muchos españoles, me indigna que el dinero malversado en promover ese Brexit de la butifarra haya salido de las arcas del estado. "Ni figuro en la lista de deudores, por la reducción de mi deuda, ni eso me impide dar mi opinión sobre lo que me dé la gana. A mí, como a muchos españoles, me indigna que el dinero malversado en promover ese Brexit de la butifarra haya salido de las arcas del estado", replicó Matamoros, queriendo también así aclarar si situación respecto al fisco español.

