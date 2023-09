La presentadora televisiva María Teresa Campos ha fallecido este martes, 5 de septiembre, a los 82 años de edad después de llevar más de dos años retirada del foco mediático y batallando con una enfermedad que sus hijas nunca han querido hacer pública. La comunicadora ingresaba el pasado domingo en la Fundación Jiménez Díaz y hasta hoy ha estado arropada por todos sus seres queridos.

Campos ingresó con pronóstico reservado a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, y el lunes a primera hora de la tarde el hospital informó de que la situación clínica de la periodista había empeorado y se encontraba ya muy grave.

Nacida en Tetuán, pero instalada en Málaga desde que cumplió un año de edad, estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Málaga y sus primeros pasos en el mundo de la comunicación los llevó a cabo en Radio Juventud Málaga, donde participó en un concurso. A partir de entonces, su voz empezó a sonar con fuerza llevando a cabo diversas tareas radiofónicas.

En 1964 se casó en Málaga con el periodista José María Borrego, un compañero de radio desde hacía años y el padre de sus hijas: Terelu Campos y Carmen Borrego. Siempre comprometida con la causa feminista, sus ansias de llegar a ser lo que siempre había soñado, María Teresa se muda a Madrid en 1981, nombrada ya Directora de Informativos de RCE tras una larga trayectoria en los medios de Málaga.

Ese mismo año comienza a colaborar en el programa de televisión 'Esta noche', presentado por Carmen Maura y, tres años más tarde es elegida para los programas Estudio directo, junto a 'Marisa Abad', 'La tarde' y 'Diario de sesiones', todos ellos compaginados con la dirección y presentación de 'Apueste por una' en RNE.

Reconciliación

El tanatorio de La Paz en Madrid fue muy visitado este martes por muchas personalidades de distintos ámbitos que querían despedirse de María Teresa Campos. Un lugar que, además de dar paso a la tristeza, también fue testigo de alguna reconciliación.

Este último fue el caso de Makoke, quien, pese a estar distanciada de Terelu Campos, vivió un momento especial en la despedida de la comunicadora.

La colaboradora de Así es la vida ha detallado cómo fue su visita al tanatorio: "Sabéis que no atravesaba mi mejor momento con Terelu y estaba muy nerviosa, pero yo sabía que tenía con ir porque le tenía mucho cariño a María Teresa y he estado con la familia y he compartido muchos momentos con ellos".

"Todo son tonterías que al lado de un momento así hay que restarles mucha importancia", ha expresado la malagueña. Por esta misma línea, ha relatado el encuentro: "Pensé que si Terelu no me quería saludar, yo lo respetaba y saludaría a Carmen Borrego y a la familia, pero estuvo conmigo enorme".

"Me emocioné muchísimo, se abrazó a mí y tengo que agradecerle mucho las palabras que tuvo. Me dijo que su madre se merecía que nos volviéramos a ver", ha contado Makoke, emocionada. "Fue muy bonito. Nos abrazamos y nos pusimos a llorar las dos", ha relatado.