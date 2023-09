Juan Rubiales (Motril, 1961), hermano del padre del presidente de la Federación Española de Fútbol, fue jefe del Gabinete de la Federación durante un tiempo. Antes, este veterano periodista ayudó a su sobrino a hacerse con el control de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), desde donde pegó el salto a la Federación.

Ayuda psicológica

Una vez allí, Luis Rubiales colocó a su tío al cargo del Gabinete, pero después de años de colaboración terminó rompiendo con su tío Juan por las constantes negativas de este a cumplir sus deseos. Ahora el hermano de su padre ha roto su silencio en varios medios de comunicación cargando duramente contra su sobrino, del que ha afirmado: "Puso a sus hijas delante de la cámara, sacrificó a su padre y a su madrastra, ahora su madre... Este chico necesita ayuda psicológica y un programa de reeducación social".

La fiesta en el chalé de Salobreña

Juan Rubiales reveló episodios muy controvertidos como la famosa fiesta en el chalé de Salobreña: "En Salobreña, Luis me dijo 'Vamos a pegárnosla. 'Nene' va a traer unas chicas'. Hablé con su jefe de relaciones institucionales y le dije: "Esto es una locura'. Me fui a mi habitación y vinieron a buscarme desnudos, chicos y chicas, para que me uniese. Me negué y le dije: "¡Te has vuelto loco, estas chicas tienen 18 años, podrían ser tus hijas!".

Una exempleada de Rubiales relata "las mayores vejaciones" que sufrió antes del polémico beso

El polémico beso de Jenni Hermoso y Luis Rubiales sigue estando a la orden del día. Tamara Ramos, ex directiva de AFE y la primera mujer en denunciar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no ha dudado en explicar la situación por la que ella pasó y mandar un mensaje de apoyo a la futbolista.

La exdirectiva expresa su tristeza ante la situación que rodea el reciente logro obtenido por el equipo femenino de fútbol a nivel mundial, subrayando el esfuerzo que llevó conseguirlo. "Todo mi apoyo Jennifer. Me da muchísima pena que con todo el año que lleváis, que yo sé todo lo que os ha costado poder ganar este título a nivel mundial, que se esté empañando. Tendrías que estar ahora mismo en los días más felices de tu vida y la presión a la que se está sometiendo es inhumana. Toda mi fuerza y un abrazo súper fuerte", declara Ramos.

Tamara Ramos también ha compartido detalles sobre su relación con Luis Rubiales: "Al principio teníamos buena relación porque él se mostraba como muy víctima, a mí me daba hasta pena. Todo el mundo tenía la culpa, todo el mundo iba a fastidiarle supuestamente y yo de verdad que al principio teníamos buena relación, pero ya luego... Sí, sobre todo empezó cuando me quedé embarazada. Las mayores vejaciones las sufrí durante mis embarazos". Describe un ambiente laboral difícil y agresivo, donde se vio sometida a tratos inaceptables mientras desempeñaba sus funciones.