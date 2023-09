Muchas páginas se están llenando con el crimen cometido en Tailandia por Daniel Sancho, el hijo del popular actor Rodolfo Sancho. El joven, que ha asumido su culpabilidad ante las autoridades tailandesas y está a la espera de juicio, mató y descuartizó al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. Y el hecho de que sea un personaje público, unido al carácter extraordinariamente violento del crimen en cuestión, está haciendo que sea uno de los temas más comentados de los últimos tiempos.

Está por esclarecer las razones que llevaron al joven Daniel Sancho a cometer, presuntamente, el asesinato de Edwin Arrieta, con quien estaba de vacaciones en Tailandia. Algunas filtraciones e informaciones ya han apuntado a una relación tóxica en la que, de alguna manera, Sancho se sentía rehén del colombiano, mucho mayor que él. La familia del joven, por su parte, ha pedido calma hasta que se pueda sacar a la luz la verdad en torno a un crimen muy sonado. También han trascendido supuestas amenazas de muerte que habría proferido la víctima a su verdugo y su familia.

La familia de Daniel, una vida idílica que ahora está en turbulencias

El actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, el chef español acusado presuntamente de asesinar en Tailandia al cirujano colombiano Edwin Arrieta, y su pareja, la actriz Xenia Tostado, decidieron abandonar Madrid en 2017 para instalarse en Fuerteventura, una isla a la que habían viajado en numerosas ocasiones contagiados por su amor al mar, su pasión por el surf y por la tranquilidad que les transmitía el territorio majorero, que no tenían en la capital de España.

En Fuerteventura se movían en autocaravana e incluso hicieron de este vehículo su vivienda rodante semanas moviéndose de una zona a otra para coger olas. Cuando las condiciones atmosféricas no eran propicias para practicar el surf, se refugiaban en su casa ubicada en el municipio de La Oliva, donde continúan residiendo junto a Jimena, su pequeña hija de 8 años. Para la pareja no había distancia porque tanto estaban cogiendo olas en El Cotillo, Majanicho, la Bocaina o la playa de Sotavento, entre otras zonas de la geografía insular. Además, frecuentaban mucho Lajares y El Cotillo, lugares donde residen muchos aficionados al surf y windsurfing.

Rodolfo Sancho se pronuncia

Tras varios días gestionando diferentes procesos junto a sus dos abogados, por fin, Rodolfo Sancho se ha reencontrado con su hijo, Daniel Sancho, un cara a cara muy duro, a la par que emotivo. Era este miércoles 6 de septiembre el día elegido y el actor no ha faltado a la cita. Aunque las normas de la cárcel de Koh Samui le obligaban a que en un principio estuvieran juntos poco más de 15 minutos y separados por una pantalla de cristal, el intérprete ha debido acudir con alguien de la Embajada Española para que finalmente ese tiempo se pudiera alargar y estuvieran juntos tres horas. Había mucho que hablar, dudas que resolver y, sobre todo, necesidad de información para que se elabore una estrategia legal de cara al juicio que llegará en solo unos meses. Serio y vestido informal, Rodolfo Sancho ha concedido sus primeras palabras frente a la prensa, eso sí, a la salida y después de que él y Daniel pudieran mirarse a los ojos después del escándalo.

Con Marcos García Montes, el hijo de este, Marcos García Ortega, y una asistenta tailandesa que ha contratado el equipo de defensa, han entrado en el centro penitenciario. Ha sido precisamente al abandonar la cárcel cuando, además de dar el pésame a la familia de Edwin, ha contado cómo se siente. "No estoy llorando por los suelos...Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", ha dicho rotundo frente a las cámaras. Unas llamativas declaraciones que dejan ver que lejos de rendirse, Rodolfo Sancho luchará hasta el final. Dejando claro que no se pronunciará más sobre un caso que ha sacudido al mundo entero, el padre de Daniel Sancho ha asegurado que confía en la justicia tailandesa y que su hijo ama el país, dos afirmaciones que repitió también cuando habló con la Agencia EFE y que, de nuevo, ha remarcado ante los micrófonos.